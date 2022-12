Prima Casaleno, poi Benito Stirpe: la casa dei tifosi

Uno stadio moderno che ha regalato tanto spettacolo

Parliamo della casa dei canarini dal 28 settembre 2017, giorno dell’inaugurazione dello stadio Benito Stirpe che a tutt’oggi ospita le partite casalinghe del Frosinone. La prima gara nell’impianto situato nel quartiere Casaleno si è disputata pochi giorni dopo, il 2 ottobre dello stesso anno per il campionato di Serie B con i gialloblù ad ospitare la Cremonese in un match terminato senza reti. Per vedere i primi gol segnati in questo impianto si è dovuto aspettare quasi un mese, in un Frosinone-Ternana 4-2: a segnare il primo in assoluto è stato Daniele Gasparetto per gli umbri, mentre il primo gol dei ciociari è stato siglato da Danilo Soddimo. Insomma, questi in sintesi i primi passi di uno stadio progettato addirittura nei primi anni ‘70 del secolo scorso, con i lavori iniziati nella seconda metà del decennio successivo per poi restare incompiuti per quasi trent’anni. Parliamo di un impianto moderno che può ospitare fino a 16.227 persone e la cui realizzazione è costata in tutto quasi 20 milioni di euro. Impianto dedicato alla memoria di Benito Stirpe, padre dell’attuale presidente Maurizio, che fu presidente del club ciociaro negli anni ‘60. Terzo impianto moderno in Italia dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Friuli di Udine, lo stadio Benito Stirpe come dicevamo si è fatto attendere per quasi 40 anni dalla sua progettazione. Un’attesa, non così lunga per fortuna, vissuta anche in campo in alcune circostanze come quella del 3 aprile del 2019 nella sfida Frosinone-Parma, quando dopo 13 minuti di consultazione al Var viene assegnato un rigore ai locali che vincono 3-2 grazie alla trasformazione di Ciofani dal dischetto. Record di attesa per una decisione Var. Insomma, lo stadio Stirpe si è fatto attendere ma ha regalato gioie ai tifosi ciociari e si è dimostrato all’avanguardia anche nella prima giornata del campionato di Serie B 2021/22, sempre ospitando il Parma, per far debuttare la goal line technology e il Var nel campionato cadetto. Quante emozioni in questi ultimi cinque anni ha regalato questo impianto, anche se i tifosi del Frosinone sperano alla fine di questa stagione possa ospitare una festa. Un’impianto moderno, dunque, che è andato a sostituire il vecchio Matusa: il primo progetto per l’attuale stadio era del 1975, ma i primi lavori iniziarono in vista del Mondiali del 1990 previsti in Italia. Lavori che si dovettero fermare per la scarsità di finanze e alcune controversie in cui incappò la squadra ciociara. Una fase di stallo durata praticamente fino alla prima promozione in A del Frosinone nel 2015, con il Matusa non in condizioni per affrontare la massima serie. Da lì un’accelerata negli investimenti e nei lavori che hanno portato alla nascita di un’impianto che ora si può descrivere tranquillamente come uno dei più belli d’Italia. Un piccolo gioiello, lo Stirpe così chiamato dal 31 gennaio 2017 per abbandonare il primo nome di Casaleno, quartiere che lo ospita. Uno stadio piccolo, sicuramente, ma da Serie A per quanto riguarda i comfort e che nel massimo campionato ha debuttato sabato 15 settembre 2018 in un Frosinone-Sampdoria terminato 5-0 per i blucerchiati. Debutto poco fortunato come la seconda gara, contro la Juventus, terminata 2-0 per i bianconeri. Il primo gol in Serie A per un giocatore del Frosinone è stato messo a segno il 21 ottobre 2018 da Camillo Ciano, su rigore, nella sfida persa 2-1 contro il Genoa. L’unica vittoria in massima serie ottenuta dal Frosinone allo Stirpe è quella passata alla storia anche per l’attesa più lunga mai registrata per un consulto al Var di cui abbiamo già discusso. Insomma, quante emozioni vissute in questi ultimi anni e quante ancora se ne potranno vivere.