Prevenzione e protezione: la crisi insegna come investire

La difficile fase che stiamo affrontando insegna che occorre pensare misure preventive, capaci di proteggere noi stessi e i nostri risparmi

Il presente insegna quanto sia importante prendersi cura di sé stessi e dei propri cari. È nei momenti di difficoltà come quello che stiamo attraversando che il termine “protezione” assume un significato ancora più profondo ed essenziale. Che ci fa riscoprire l’importanza di avere al proprio fianco qualcuno su cui contare.

L’imprevisto è qualcosa di intangibile, che può manifestarsi all’improvviso cogliendoci impreparati. Oggi più che mai, mentre ridefiniamo le nostre priorità imparando a dare più valore al futuro, percepiamo una impellente necessità di protezione. Nei periodi più difficili, la prima reazione è quella di fermarsi, bloccando qualsiasi iniziativa nel timore che essa possa erodere i nostri risparmi. Succede, ad esempio, che in una situazione di crisi si preferisca tenere i soldi fermi sul conto corrente, rimandando gli investimenti a tempi migliori.

Una sicurezza illusoria, che nella realtà incide negativamente perfino sugli investimenti personali. Un elemento che rende fragile la nostra situazione finanziaria, soprattutto quella futura. La grande lezione dei nostri tempi è che non basta affrontare i problemi nel momento in cui si manifestano: occorre pensare misure preventive, arrivare preparati giorno per giorno e sempre più anche in maniera sostenibile.

Prevenzione e protezione. Concetti chiave del mondo assicurativo, perché intervenire quando c’è una difficoltà, offrendo il supporto necessario, è proprio il compito di chi si occupa di assicurazioni. Nelle difficoltà dell’oggi e in quelle che potrebbero presentarsi domani, fare affidamento su un’assicurazione capace di fornire prodotti calibrati alle nostre esigenze assume quel ruolo di protezione di cui abbiamo bisogno.

Scegliere un piano assicurativo per tutelare i propri risparmi e farlo in maniera sostenibile è semplice.

Protezione, esperienza, sostenibilità sono i pilastri di GeneraSviluppo MultiPlan di Generali Italia, la risposta dedicata a chi ama prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei propri cari: a disposizione una vera e propria “playlist” del risparmio, da modulare in base alle proprie esigenze come si modula la colonna sonora della propria vita.

GeneraSviluppo MultiPlan consente, infatti, di scegliere fra quattro diversi percorsi di accumulo (Valuta, Equilibrato, Moderato e Costante).

E si può anche scegliere la combinazione di Fondi interni ESG - Environmental, Social and Governance, ossia focalizzati su tematiche d’investimento legate all’Ambiente, al Sociale e alla buona Governance aziendale - investendo nelle aziende che hanno aggiunto al proprio modello di business gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.

Le soluzioni dei piani possono attivarsi su un budget mensile minimo, per poi aumentare o diminuire dopo 5 anni e, se necessario, mettere in pausa alcune rate di premio fino al massimo di un’annualità senza necessità di interrompere il piano di risparmio, modulando così l’investimento con il naturale procedere della vita e delle esigenze personali: l’acquisto di una casa, la nascita di un figlio o il desiderio di avere una seconda casa.

Senza dimenticare il tema della sostenibilità: il mondo di domani è il risultato delle nostre azioni di oggi e GeneraSviluppo MultiPlan permette di investire in imprese che perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’ONU, relativi a tutela del clima, pari opportunità, consumo responsabile, crescita sostenibile, salute e benessere. Una scelta che produce un impatto concreto in termini di sostenibilità, ad esempio nella riduzione delle emissioni nocive o nel sostegno alla parità di genere.

Scegliere una soluzione assicurativa di Generali Italia significa anche scegliere la competenza e l’esperienza di una rete di vendita composta da circa 1.300 Agenzie e da professionisti in grado di utilizzare le nuove piattaforme tecnologiche e gli strumenti “mobile” per garantire semplicità e rapidità nella relazione tra i clienti, gli agenti e la Compagnia. Prevenire, proteggere ed innovare, la missione di Generali Italia, Partner Di Vita.

