Preveniamo insieme il melanoma - Dr. Paolo Sbano Dermatologo Chirurgo Estetico

Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione nei confronti della esposizione al sole e della prevenzione del melanoma precoce mediante auto-osservazione dei nevi cutanei, l’incidenza del melanoma è in continuo aumento. Inoltre, cosa ancor più importante, il tasso di mortalità per questa malattia è rimasto invariato nel tempo. Il melanoma cutaneo è un tumore della pelle maligno per il quale la prevenzione è essenziale, in quanto non esiste ad oggi terapia efficace per gli stadi avanzati di malattia. La diagnosi precoce e la eventuale asportazione del tumore in fase iniziale sono finora le uniche armi a disposizione del dermatologo.Un importante ausilio alla diagnosi viene dall’esame in epiluminescenza dei nevi (con dermatoscopio manuale), che permette un miglioramento delle performance di diagnosi del dermatologo del 60% rispetto alla semplice osservazione a occhio nudo. Un ulteriore aiuto viene dalla tecnologia: con l’ausilio del videodermatoscopio digitale è infatti possibile acquisire le immagini in epiluminescenza dei nevi ed analizzarle in dettaglio mediante una analisi matematica. Inoltre è possibile confrontare le immagini dello stesso nevo fotografato in tempi diversi per poter trarre informazioni sulla sua evoluzione utilissime in caso di diagnosi dubbia (follow-up videodermatoscopico). Grazie a questo esame è stato dimostrato che è possibile ridurre notevolmente (di circa il 50%) le asportazioni di nevi benigni eseguite a scopo preventivo. Melanoma cutaneo in fase avanzata: esame in videodermatoscopia digitale. Lo studio Medico del Dr. Paolo Sbano si avvale per la diagnosi precoce del melanoma di una delle apparecchiature di ultima generazione per la videodermatoscopia digitale: il Videocap 2.0.