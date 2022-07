POTERI E LIMITI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Conoscere i limiti del mandato per evitare responsabilità attraverso la formazione di A.P.I.C.E.

La professione dell’amministratore di condominii richiede l’acquisizione di competenze sia specifiche come quelle tecniche che trasversali come quelle di comunicazione e negoziazione di conflitti ed interessi. Le nuove regole sulla privacy e la riforma del codice in tema di assemblee in videoconferenza impongono inoltre all’amministratore di acquisire competenze in materia di protezione dei dati personali, cyber security ed uso delle piattaforme.

L’associazione A.P.I.C.E. (associazione professionisti in campo edilizio) iscritta al registro speciale del M.I.S.E. ai sensi della Legge 4/13, forma gli amministratori tramite un corso iniziale ed un percorso formativo certificato, sia in presenza che in digitale, seguendo il professionista con aggiornamenti validi per soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 140/14. L’obiettivo è fornire all’amministratore le conoscenze che gli permettano di conoscere i poteri ed i limiti del proprio incarico ed assumere serenamente le responsabilità (respons/abilità = abilità nel fornire risposte). Una serie di contributi video, audio ed articoli, consultabili gratuitamente sul sito www.apiceitalia.net consentono di informarsi sulle regole base che governano il condominio.

La nomina ad amministratore di condominio è fondata sul rapporto di mandato attraverso il quale i condomini oppure il Tribunale, conferiscono incarico ad un soggetto con i requisiti di competenze ed onorabilità previsti dall’art. 71 bis. disp.att. c.c. per compiere una serie di atti per la gestione, conservazione e la tutela dei beni comuni, assumendo la rappresentanza legale dell’ente. Il mandato incontra dei limiti imposti dal Codice civile e dalle leggi speciali che in alcuni casi costringono l’amministratore a dotarsi di una delibera assunta in assemblea in cui sono convocati tutti i partecipanti al condominio che vantano dei diritti sui singoli immobili.

Quali sono le attività che può compiere l’amministratore senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea? In via generale, sono tutti quegli atti che riguardano l’amministrazione ordinaria, la conservazione delle parti comuni e l’adeguamento alle normative. L’art. 1131 c.c. invece, attribuisce invece esclusivamente all’assemblea dei condomini, la possibilità di decidere sulla conferma dell'amministratore e sua retribuzione, l'approvazione del preventivo e rendiconto finale con la relativa ripartizione nonché l’impiego delle somme residue di gestione.

Quanto alle opere di manutenzione straordinaria, l’amministratore avrà autonomia solo in caso di urgenza ma dovrà riferirne alla prima assemblea utile.

L’amministratore può autonomamente procedere con le vertenze legali? La regola generale prevede che egli possa agire autonomamente solo nell’ambito delle materie rientranti nelle sue attribuzioni come previsto dall’art. 1130 c.c.; il recupero del credito dai condomini morosi è un esempio attività che rientra in tale categoria essendo previsto l’obbligo specifico per l’amministratore di provvedere alle azioni di recupero entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio. L’ingresso in mediazione e la nomina dell’avvocato per l’assistenza legale impongono invece all’amministratore di richiedere l’autorizzazione attraverso una delibera assembleare, assunta a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio; stessa maggioranza per l’approvazione dell’ipotesi conciliativa.

Cosa succede negli altri casi? Innanzitutto, l’amministratore ha l’obbligo di informare l’assemblea dell’avvenuta notifica di un atto giudiziario che coinvolga il condominio, affinché i condomini possano valutare le azioni più opportune. Qualora per ragioni di tempo non si possa convocare la riunione, l’amministratore potrà costituirsi in giudizio, ma dovrà chiedere la ratifica del suo operato convocando un’apposita assemblea.

Pertanto, fermi restando i limiti e le attribuzioni elencati, l’incarico dell’amministratore si regge sulle regole del mandato ed in particolar modo su quella dell’uso della diligenza media da utilizzare caso per caso, ciò richiede una formazione che A.P.I.C.E. offre ai propri associati.

Avv. Domenico Sarcina

Direttore del Centro studi A.P.I.C.E

Contatti: Associazione Apice Italia

Viale dei Caduti per la Resistenza 275 – 00128 Roma

TEL 06 89 56 73 52

www.apiceitalia.it

https://www.universitadelcondominio.it/home/courses