Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ovviamente (ancora) non possiamo sparare, ma possiamo fermare i ladri con sistemi antifurto di ultima generazione. Mentre le sirene interne ed esterne attirano l’attenzione dei vicini, i ladri sanno già di essere stati individuati, sanno che entro pochi minuti interverranno vigilanza o Polizia. In questo momento i ladri non hanno il tempo e la calma di cercare valori, devono fuggire più presto possibile per non essere colti sul fatto ed essere arrestati in flagranza di reato. Oggi, grazie alla tecnologia, possiamo immediatamente verificare se i ladri siano ancora in casa ed utilizzare immediatamente le immagini del tentativo di intrusione registrate su un server remoto.La sigla 012 è il Nome di untra i più sicuri ed innovativi sul mercato. Oggi, grazie all’integrazione con le più recenti tecnologie di videosorveglianza, il sistema 012 si arricchisce della possibilità di verificare immediatamente da un cellulare smartphone il fondamento di ogni chiamata di allarme.Il cuore del sistema è nel Video Cloud 012, che registra e memorizza per 24 ore i filmati dei momenti prima, durante e dopo ogni evento che ha causato la chiamata di allarme.La visione immediata sul tuo smartphone della zona da cui proviene l’evento che ha innescato l’allarme, permette di escludere subito gli eventuali falsi allarmi, concentrando l’attenzione delle Forze dell’Ordine o della vigilanza solo ai casi di reali emergenze.Gli impianti 012 si adattano ad ogni tipo di abitazioni, negozi, uffici, parcheggi ed impianti industriali.Il nuovo sistema 012 integra l’applicazione studiata e sviluppata per la gestione ed il controllo via internet.Sono possibili accensione, spegnimento, controlli di stato e temperatura, attivazioni e programmazioni di funzioni domotiche come accensione di luci e riscaldamento o apertura di porte e passi carrabili; oltre al controllo, via internet, in ogni momento ed in tempo reale, dei flussi video delle telecamere indipendentemente dalle situazioni di allarme.Il sistema 012 può rendere più sicuro ogni impianto di allarme o videosorveglianza, anche preesistente, mediante l’integrazione ed il recupero dei sensori e delle telecamere compatibili.Sono sempre più frequenti i casi di ladri individuati e condannati grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza Per ulteriori informazioni: