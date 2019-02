Piorrea o parodontite: adesso si cura senza dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In centro, presso la sede IMI EDN di Roma vicino alle fermate Metro Barberini e alla Stazione TerminiNota comunemente come piorrea, la malattia parodontale o parodontite, colpisce oltre il 60% della popolazione adulta e proprio negli adulti rappresenta una delle principali cause di perdita dei denti.Cosa si può fare? La prevenzione, fin da giovanissimi, è la migliore difesa. La predisposizione allo sviluppo della parodontite è genetica, ma la patologia è anche correlata a numerose condizioni fisiologiche e sistemiche, che agiscono come fattore scatenante o aggravante.Diabete, malattie autoimmuni, alcuni tipi di tumore, malattie neurodegenerative, osteoporosi, malattie cardiache e molte altre sono nella lista delle patologie correlate alla piorrea. Alcuni studi, ad esempio, affermano una correlazione tra malattia parodontale della madre e parto prematuro e/o sotto-peso. Altre recenti ricerche ne testimoniano la correlazione con l’infertilità maschile e femminile. I fumatori hanno una probabilità circa 3 volte maggiore di soffrire di parodontite grave rispetto ai non fumatori.Scendendo nel dettaglio, la parodontite è descritta come una malattia multifattoriale, caratterizzata da un’infezione batterica che colpisce il parodonto, ovvero l’insieme di strutture a sostegno dei denti. A seconda dei tipi e della quantità dei batteri responsabili dell’infezione, la patologia potrà essere più o meno aggressiva. L’infiammazione causata in risposta a tale attacco distrugge il parodonto e in mancanza di un intervento tempestivo ed efficace fa perdere i denti.Per questi motivi riuscire ad ottenere una diagnosi che possa individuare la malattia già dai primi sintomi è fondamentale. Il problema è che spesso i campanelli d’allarme che dovrebbero spingere il paziente a rivolgersi al medico vengono sottovalutati. I principali sintomi sono il sanguinamento gengivale, l’abbassamento delle gengive con scopertura delle radici, l’alitosi, la mobilità dentale, la sensibilità diffusa al caldo e al freddo, lo spostamento degli elementi dentali. Tra le situazioni da non trascurare c’è proprio quella delle gengive che sanguinano quando si lavano i denti: si tratta dell’indicatore più importante perché permette di intercettare il problema prima di giungere a danni irreversibili.Decisamente all’avanguardia proprio nella cura della malattia parodontale sono le cliniche IMI EDN , una rete internazionale odontoiatrica specializzata nei trattamenti di tutte le patologie del cavo orale e fondata dal dottor Francesco Martelli Il network è presente sia in Italia che in Gran Bretagna, riconosciuto a livello internazionale e premiato, nel 2018, con il prestigioso International Award of Excellence in Dentistry.Rivolgendosi a studi specializzati come quelli IMI EDN è possibile curarsi contando sui protocolli più recenti meno invasivi di quelli tradizionali.Le cliniche odontoiatriche IMI EDN portano avanti una ricerca costante dell’eccellenza nel campo delle alte tecnologie e dei trattamenti innovativi in tutte le procedure dentistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, con l’obiettivo di garantire risposte efficaci ai bisogni dei pazienti, anche in casi molto complessi, quali le parodontiti aggressive e le perimplantiti. Cuore della ricerca portata avanti dal gruppo è il laboratorio interno che opera proprio nel campo della ricerca scientifica sulle malattie orali dal 2001.Ciò che è particolarmente interessante, soprattutto se confrontato con altre tecniche ben più invasive è che, rivolgendosi a IMI EDN è possibile curare la malattia parodontale in maniera definitiva e minimamente invasiva. Attraverso un approfondito percorso diagnostico, che include anche analisi biomolecolari di laboratorio, è possibile capire i fondamenti biologici della malattia ed elaborare così trattamenti personalizzati e predicibili. Le sedute di terapia meccanica, eseguite con l’ausilio del microscopio operatorio (per eliminare l’infezione), e le sedute di laser (per debellare l’infiammazione e stimolare la rigenerazione naturale dell’osso) sono in grado di eliminare i batteri e prevenire eventuali recidive, riportando uno stato di equilibrio e salute nella microflora del cavo orale.La sede IMI EDN di Roma , attiva dal 2009, si trova nel centro storico, a pochi passi dalla fermata Metro Barberini e facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione di Termini.