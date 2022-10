Pescato & Mangiato: la Ristopescheria da provare, tra innovazione e qualità

Ristorante e pescheria del quartiere Ardeatino. Sul banco pesce sempre fresco di Anzio e delle altre aste del litorale laziale. Ecco cosa ci ha fatto innamorare di Pescato e Mangiato…

Una ventata di mare. A Roma a due passi dall’Appia Antica potete trovare uno dei locali più frequentati della zona, Pescato & Mangiato. Quello che colpisce di questa Ristopescheria è la ricerca della materia prima che è senza dubbio il focus principale del locale: è infatti indubbia l’attenzione per la qualità degli ingredienti nei processi di preparazione: non solo prodotti ittici ma anche materie prime di stagione sempre freschissime.

Pescato & Mangiato è una realtà tutta da scoprire: è una moderna pescheria - dove acquistare oltre agli arrivi del pescato del giorno anche ogni tipo di crostacei - dagli scampi locali al gambero rosso di Mazara del Vallo, tartare e carpacci abbattuti per i crudi, preparati pronti da cuocere, marinati e conservati di altissima qualità come la bottarga intera o le acciughe del Mar Cantabrico. Pescato & Mangiato è anche un ristorante con un’atmosfera accogliente, vivace ma allo stesso tempo familiare, con una sala principale e una parte all’aperto.

Giovane e dinamico, lo staff propone un menù che oltre ai grandi classici è in continua evoluzione e rispecchia la continua ricerca dei migliori prodotti agroalimentari tradizionali PAT italiani ed esteri: si può trovare una grande attenzione alla cura del piatto per farvi deliziare prima con gli occhi e poi… Sperimentazioni di tecniche e fusion si accostano a ricercate tradizioni culinarie come la marinatura finlandese e la cottura a bassa temperatura. Un menu di cucina tradizionale italiana, ma sempre innovativo nella sua proposta.

Freschezza e genuinità anche per i dolci, tutti fatti in casa, come i classici tiramisù e la cheesecake ai frutti di bosco.

La carta dei vini vanta una selezione di cantine locali che eccellono per i loro prodotti, nonché una scelta delle migliori cantine di altre regioni d’Italia, dalla Sardegna al Trentino Alto Adige, e le immancabili bollicine, sempre eccellenti accanto ai migliori crudi.

Il locale è aperto a pranzo e cena dal martedì alla domenica.

P.zza F. M. Lante 16-17, Roma

06 45 65 20 70

www.pescatoandmangiato.it

ig: pescatoemangiato_roma