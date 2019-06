Per risparmiare su infissi e serramenti cerca tra migliaia di negozi su prezzinfissi.it

In italia ci sono vari portali che raccolgono le richieste dei potenziali clienti che sono smistate alle imprese, prezzinfissi.it a differenza di tutti, offre al cliente varie possibilità:

a) La possibilità di inviare la richiesta di preventivo a tutte le aziende di infissi vicino alla propria abitazione, senza bisogno di andare di negozio in negozio, in questo modo potrà ricevere comodamente i preventivi nella propria casella di posta.

b) La possibilità di vedere la scheda degli showroom, le foto dei loro lavori, capire la loro specializzazione.

c) La possibilità di scegliere l’azienda in base alle recensioni lasciate dai clienti che hanno già acquistato oltre alla possibilità di vedere i prezzi dei prodotti.



In che modo il portale può essere di aiuto al cliente?

Il portale aiuta il cliente a individuare l’azienda più professionale, quella capace di trovare le soluzioni più adatte alle esigenze della propria casa. In che modo il cliente troverà benefici? Semplicemente scegliendo la categoria d’infissi prescelta, il comune nel quale intervenire, e il portale ti apre tutte le aziende presenti nella tua città. Il cliente potrà vedere singolarmente ogni azienda, oppure con un semplice clic inviare la richiesta a tutte le aziende nel raggio di pochi km dall’abitazione. Senza andare di negozio in negozio, e spendere giornate intere a girare, il cliente ha la possibilità di vedere tutti gli showroom con una semplice richiesta.

Con più di 7000 imprese registrate,



Quali vantaggi ottiene lo Showroom di infissi dalla presenza in questo portale ?

L'azienda che vende serramenti, ha la possibilità di avere una propria scheda all'interno del portale, potrà gestire la reputazione della propria azienda online attraverso le recensioni, e differenziarsi dai competitors facendo crescere l'autorità del proprio showroom. Può far conoscere la propria azienda inserendo il logo, il profilo, le immagini fotografiche e una descrizione dettagliata dell'azienda. Lo showroom può aumentare le richieste di preventivo dei potenziali clienti inviando loro la migliore offerta via email, oppure contattandoli per telefono, oltre ad aumentare la visibilità del brand sul web.

Perché il portale ricerca specificamente solo gli infissi ?

Per rimanere focalizzati su una categoria cosi complessa, in questo modo riusciamo a concentrare il nostro lavoro solo ed esclusivamente sul mondo dei serramenti, selezionando le aziende presenti in base alla loro professionalità, alla loro storia. Il portale deve essere e diventare un punto di riferimento per tutti quelli che cercano e vogliono individuare l’azienda più adatta alle proprie esigenze. Senza disperdere energie.



Quali sono i punti di forza del portale prezzinfissi?

Per l’Azienda: la visibilità e la ricezione dei preventivi

Potrai appartenere a una piattaforma alla quale accederanno migliaia di clienti al mese, potrai apparire nelle prime posizioni nella tua città con dei grandi vantaggi di visibilità, ed essere trovato prima dei tuoi competitors. Ricevere richieste di preventivi secondo la categoria pre-scelta, con la possibilità di contattare i clienti direttamente per una trattativa privata.

Per il cliente: le recensioni

Le testimonianze inserite nella scheda di ogni azienda permetteranno ai clienti di scegliere l’azienda più affidabile, con la possibilità di inviare singolarmente le richieste di preventivo allo showroom con le migliori recensioni. La possibilità di inserire la recensione lasciando la propria testimonianza e il grado di soddisfazione dell’azienda scelta, aiutando in questo modo altre persone in futuro.

La focalizzazione

Unico portale in Italia focalizzato e specializzato solo sugli infissi. Nel quale trovare tutti gli articoli che possono aiutare e guidare l’utente nella scelta con serenità e più consapevolezza. Con la possibilità di richiedere attraverso un email dedicata qualsiasi informazione e avere una risposta direttamente dall’ingegnere di prezzinfissi.

