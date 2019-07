Learning By Doing, Learning by Thinking e Cooperative Learning

Per imparare a cucinare bene è sufficiente leggere un buon libro di ricette? Ovviamente no.Per imparare a nuotare basta conoscere il principio di Archimede secondo il quale "un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di acqua che sposta"? Di nuovo: ovviamente no.Come in cucina così nel nuoto, e così in qualsiasi ambito, conoscere la teoria è necessario, ma non è sufficiente per saper fare qualcosa.Questo è assolutamente vero anche nella vita professionale. Pensiamo alle funzioni aziendali: non è sufficiente aver studiato Economia per saper gestire la tesoreria di un'azienda; non è possibile condurre efficacemente un colloquio di selezione se abbiamo soltanto letto libri sul recruiting; non si è in grado di redigere un contratto appena usciti da Giurisprudenza.Per acquisire una professionalità, bisogna imparare facendo.Proprio per questo, Meliusform Business School ha fatto dell'approccio Learning By Doing la propria metodologia didattica. Gli Executive Master e Corsi di Specializzazione Meliusform si contraddistinguono proprio per la presenza costante, durante tutto l'arco del percorso formativo, di esercitazioni, case study, simulazioni ed anche di project work, con l'obiettivo di consentire ai partecipanti di tradurre in un know how spendibile sul mercato quanto appreso a lezione, cimentandosi nella costruzione e/o nell'utilizzo di strumenti di lavoro praticati in azienda, per vivere un'occasione di crescita professionale.A questi momenti esperienziali si affiancano momenti di riflessione condivisa e successivi feedback da parte del docente e dell'aula. Quindi, non solo Learning by Doing ma anche Learning by Thinking (imparare ragionando su quanto fatto) e Cooperative Learning (imparare attraverso il feedback di un esperto, del docente, e lo scambio con gli altri partecipanti).Che sia in area Finance & Controlling, Human Resources, Business Law o qualsiasi altro percorso formativo proposto da Meliusform, la metodologia didattica scelta segue sempre queste logiche, al fine di fornire ai partecipanti:1. delle conoscenze complete ed aggiornate e una cultura solida nella materia di riferimento;2. un saper fare, cioè una "cassetta degli attrezzi" da poter effettivamente ed immediatamente utilizzare nella propria vita professionale;3. una metodologia operativa guidata da un pensiero critico, costruito attraverso confronto col docente e feedback dei colleghi, con l'obiettivo di fare profondamente proprie le competenze acquisite, e di poterle utilizzare, plasmare ed adattare a diversi contesti professionali e a diverse esigenze.La ricchezza di questo approccio rende i percorsi formativi Meliusform adatti:- ai neolaureati, che escono dall'università con un ricco ventaglio nozionistico ma, troppo spesso, senza un know how peculiare che renda il loro profilo facilmente spendibile sul mercato del lavoro;- a chi già lavora, e desidera completare il ventaglio delle proprie competenze, arricchendo ed aggiornando le proprie conoscenze, in ottica di una crescita e riqualificazione professionale.- ai professionisti iscritti ai principali albi professionali (Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati, Consulenti del Lavoro) che desiderano sviluppare nuovi ambiti di consulenza alle aziende con percorsi formativi specialistici, quest'ultimi in grado anche di rilasciare "crediti formativi" (essendo Meliusform ente accreditato dai principali Consigli Nazionali ed Ordini Professionali).Se vuoi conoscere meglio la proposta formativa di