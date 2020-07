“Penso che un sogno così non ritorni mai più”

Non poteva che essere Pesaro, Città Creativa Unesco della Musica, ad accoglie l’emozionante progetto espositivo “ NOI. Non erano solo canzonette ”, che vede protagonista la “musica d’autore”, specchio della nostra storia recente e strumento di esplorazione e interpretazione delle grandi trasformazioni politiche e sociali di quel periodo.La mostra a Pesaro è racchiusa fra due abbracci impressi nella nostra memoria fotografica: quello di1958 e quello di, che nel 1982 laureò l’Italia campione del mondo.La mostra, organizzata dal Comune di Pesaro – Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo, sarà aperta al pubblico, luogo dell’identità culturale della città, e al Museo Nazionale Rossini , il nuovo museo dedicato al figlio di un’epoca che ha generato la prima pop star ante litteram: Gioachino Rossini.La chiave di lettura della mostra sononel repertorio di quel periodo. Il titolo “NOI” si riferisce a chi ha vissuto quel momento e allo stato d'animo di chi ascoltava quelle che "Non erano solo canzonette". È la colonna sonora della nostra storia ed ha segnato e nutrito l'anima dell'Italia dagli anni '60 agli anni '80., dove gli stili di vita, le mode, le relazioni interpersonali e perfino le stesse istanze sociali sono influenzati l’uno dall’altra e viceversa., del costume, della cronaca, del lavoro e dei cambiamenti nelle convinzioni etiche e morali di quegli anni. Un evento a 360 gradi in venticinque anni rivoluzionari raccontati attraverso la Musica, che ha saputo parlarne il linguaggio, descriverne i fatti, respirarne il clima e restituirne le emozioni.

Il percorso espositivo è suddiviso inin grado di coinvolgere tanto chi quegli anni li ha vissuti in prima persona, quanto le generazioni più giovani, in un comune percorso di immersione nella memoria collettiva italiana. Dalla grande immigrazione verso le città del Nord della fine degli anni Cinquanta, sino al disimpegno che ha configurato gli anni Ottanta. Palazzo Mosca – Musei Civici rivivono gli anni ’60 con le sezioni: “”, “”, “”, “”, “”, “” e “”.Il percorso prosegue al Museo Nazionale Rossini dove esplodono i rivoluzionari e contestati anni ’70 con le lotte operaie, il terrorismo, le radio libere, le discoteche, il riflusso che darà inizio agli edonistici anni ’80 ed infine “”, la notte che ci cambiò per sempre.: dall’audio diffuso nelle varie sale, alle opere ascoltabili singolarmente grazie alle più recenti tecnologie, agli speaker direzionali per i filmati d’epoca.: L’ingresso alle sedi è contingentato per un massimo di 25 persone ad ora. Obbligo di indossare la mascherina. Si suggerisce la prenotazione online dei biglietti su www.pesaromusei.it : 0721 387541 biglietteria Musei Civici; 0721 192 2156 biglietteria Museo Nazionale Rossini - pesaro@sistemamuseo.it della mostra online, un approfondimento affascinante su questa storia unica dell’immaginario degli italiani > http://www.mostranoi.it/il-catalogo-mostra-noi-pesaro.html