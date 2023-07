Pellegrinaggio nei siti mariani: storie di devozione e fede senza tempo

Il turismo devozionale coinvolge un numero crescente di viaggiatori. Ogni anno, oltre 300 milioni di turisti sceglie come mete dei propri pellegrinaggi siti e santuari famosi, legati a un Santo o a un Beato di fama locale o mondiale. L’esperienza del pellegrinaggio arricchisce molto chi vi partecipa: conoscere nuove persone, esplorare nuovi luoghi, l’emozione di raggiungere la meta sono tutti elementi che contribuiscono a rendere il viaggio unico nel suo genere. Tra le mete europee predilette dai pellegrini, spiccano certamente i siti mariani.

Lourdes, il primo sito mariano

I siti mariani sono i luoghi in cui la Madonna apparve, portando un messaggio a colori che poterono assistere all’evento. In virtù di ciò, i tre siti mariani di Lourdes, Fatima e Medjugorje sono oggi dei poli religiosi molto ricercati e frequentati, nonché punto di riferimento per tutta la cristianità.

Iniziando proprio da Lourdes, qui la Madonna apparve alla piccola Bernadette nel 1858. La Vergine in quell’occasione indicò alla bambina una fonte d’acqua dai poteri taumaturgici e miracolosi. Il messaggio che accompagnò questa rivelazione voleva sottolineare l’importanza della preghiera e del pentimento. Il sito mariano francese ha il suo cuore nella Grotta delle Apparizioni: questa è una nicchia al cui interno è collocata una statua della Madonna datata 1864. Nelle vicinanze, è collocata una pietra d’altare, che miliardi di fedeli hanno toccato al culmine del proprio pellegrinaggio al primo sito mariano.

Lourdes ospita poi un complesso di tre chiese, edificate tra il 1866 e il 1901. La prima chiesa è la Cripta, edificata su espressa richiesta della Madonna a Bernadette. La seconda struttura è la Basilica dell’Immacolata Concezione, edificata nel 1876, per contenere il numero crescente di pellegrini che si radunavano nella zona. Infine, la Basilica di Nostra Signora del Rosario può ospitare circa 2.000 fedeli.

Fatima, il sito mariano portoghese

In Portogallo, a Fatima, la Madonna apparve nel 1917 a tre pastorelli. Il messaggio di preghiera e i segreti che si legano a quest’apparizione hanno attirato in zona moltissimi fedeli, che ogni anno terminano in terra portoghese il proprio pellegrinaggio. Anche qui, sono edificate chiese di grande importanza per la cristianità. La Basilica di Nostra Signora del Rosario ospita le tombe dei 3 pastorelli, compresa suor Lucia, nelle cui Memorie sono raccolti i segreti dell’apparizione della Madonna.

All’interno di questa stessa Basilica, si trova la Cappella delle Apparizioni, al cui interno è posta una statua della Madonna. Nella sua corona è incastonato il proiettile che colpì papa Giovanni Paolo II nel 1981. Infine, una seconda Basilica, dedicata alla Santissima Trinità, è stata edificata nel 2007: la struttura può ospitare fino a 8.000 pellegrini. Chiunque desideri visitare il Portogallo, spinto da devozione e desiderio di raccoglimento e riflessione, troverà in Fatima la meta perfetta.

Medjugorje, in Bosnia Erzegovina

Il villaggio di Medjugorje, della Bosnia Erzegovina, rappresenta l’ultimo sito mariano in Europa. L’organizzazione di un pellegrinaggio a Medjugorje porterà il visitatore nella terra che, dal 24 giugno 1981, è famosa per le apparizioni e le rivelazioni che la Vergine Maria riserva a 6 abitanti della zona. Questi, negli anni ’80, erano ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Nel 1981, i ragazzi assistettero all’apparizione di una donna luminosa con un bambino in braccio, che nel giro di poco tempo si sarebbe presentata come la Vergine Maria.

La situazione in questa zona era resa pericolosa dall’appartenenza della Bosnia-Erzegovina alla Jugoslavia, guidata da una dittatura comunista che non vedeva di buon occhio questi movimenti spirituali e l’attenzione che andavano riscuotendo i sei ragazzi. Non da meno, il gruppo, inizialmente composto da 4 veggenti, crebbe di numero, arrivando a 6: questi oggi non vivono più tutti a Medjugorje, ma continuano ugualmente a diffondere il messaggio della Vergine, fondato su 5 pilastri.

Questi sono la preghiera con il cuore, la lettura della Bibbia, la confessione, la partecipazione all’eucarestia e il digiuno, da seguire il mercoledì e il venerdì, a pane e acqua con eccezione degli ammalati. Anche in questa zona, alcune aree spiccano più di altre. La Collina delle Apparizioni è il primo luogo in cui apparve la Vergine Maria ai veggenti, e dove adesso i pellegrini sono soliti recitare il Rosario. Il monte Krizevac e la chiesa locale sono inoltre altre mete predilette dai pellegrini che si recano a Medjugorje.