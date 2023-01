Passione e responsabilità: alla scoperta di Conte Orologi

Intervista a Roberto Fresta e Giorgia Silvestri, manager della realtà capitolina di alta orologeria affermatasi in Italia e all’estero

La passione che anima il settore dell’alta orologeria non è facile da descrivere a parole. Proprio come ogni emozione intensa, in effetti, si fa prima a percepirla che a raccontarla. Si legge negli occhi di chi ama gli orologi, di chi conosce gli orologi, di chi vive per gli orologi.

Ecco perché non proveremo a descrivervi la passione che abbiamo percepito nel conversare con i membri del team di Conte. Perché di parole ne servirebbero troppe e probabilmente neanche quelle basterebbero. Entrate in sede, scambiate quattro chiacchiere con i professionisti al suo interno e capirete subito a cosa ci riferiamo: passione con la Pmaiuscola. Noi lo abbiamo fatto, scoprendo una realtà viva, forte e interessante.



E abbiamo colto l’occasione per approfondire insieme ai manager Roberto Fresta e Giorgia Silvestri alcune dinamiche di questo meraviglioso settore.



Roberto, parlando di passione viene subito in mente una domanda: chi è oggi l’appassionato di alta orologeria? Chi sono i clienti di una realtà come la vostra?

RF: L’alta orologeria, sia nella sua dimensione primaria che nel suo mercato secondario, è un settore molto più trasversale di quanto si immagini. Basti pensare al fatto che i nostri clienti possono suddividersi in più categorie: collezionisti esperti, aspiranti collezionisti, investitori, appassionati, persone che vogliono semplicemente regalarsi o regalare un segnatempo importante. Posso dirti però che, ad oggi, molti di coloro che ho visto avvicinarsi all’alta orologeria hanno finito per trasformarsi in veri e propri amanti del settore. Gli orologi hanno questo magnifico potere.



Giorgia, ormai siete una realtà apprezzata dentro e fuori Roma, in Italia e all’estero.

Come avete conquistato questo posizionamento? Quali servizi sa di poter ricevere chi sceglie Conte?

GS: Abbiamo sempre posto un obiettivo al centro dello sviluppo del nostro brand: offrire una gamma di servizi completa. Creare nel cliente la consapevolezza che, a prescindere da quale sia la sua esigenza specifica, presso Conte riceverà il supporto che cerca.

Valutazione, vendita e acquisto sono sicuramente i servizi principali, ma nel tempo abbiamo avuto modo di analizzare diverse situazioni in cui i nostri clienti possono trovarsi e studiare soluzioni ad hoc. Penso, ad esempio, al nostro servizio Incarica Conte, nato per aiutare gli appassionati a trovare orologi che desiderano particolarmente o referenze rare. O al nostro Arbitraggio, ideato per garantire trattative private trasparenti ed evitare truffe di qualsiasi tipo.



Abbiamo menzionato uno dei timori più diffusi tra chi è intenzionato a vendere un orologio di lusso: le truffe. Se ne sente ancora parlare spesso, troppo spesso. Cosa consigliate per mettersi al riparo da situazioni del genere? Quali garanzie offrite ai vostri clienti?

RF: Il consiglio in questo caso è uno soltanto: rivolgersi a realtà affidabili, strutturate, solide.

Senza avventurarsi in trattative potenzialmente rischiose con individui sconosciuti. Nel nostro caso, oltre alla tradizione e alla storia che il nostro nome porta con sé, l’intera proposta di Conte è fondata su procedure collaudate e sicure. Ogni operazione si svolge dal primo all’ultimo istante nella più totale trasparenza. E il trasporto di ogni orologio avviene sempre tramite corriere portavalori assicurato, per far sì che il cliente abbia sempre tutto sotto il suo pieno controllo. Prima parlavamo di passione e, come dico sempre, la passione

comporta responsabilità. In questo caso, la responsabilità di garantire servizi di alto livello.

Contatti :

https://www.conteorologi.it

Email: info@conteorologi.it

Tel: 06 7135 4082