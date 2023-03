Parità e sostenibilità, in Algeco l’8 Marzo dura tutto l’anno

Algeco Spa si prepara a celebrare al meglio la Giornata Internazionale della Donna con un programma ricco di iniziative per dare il giusto rilievo a un tema tanto importante quanto sentito. L'azienda, leader in Italia nel noleggio e nella vendita di prefabbricati modulari con sede nel ternano, precisamente a San Gemini, si impegna quotidianamente per rendere il posto di lavoro un ambiente privo di barriere sociali, tra cui la disparità di genere. Recentemente Algeco ha annunciato l'ingresso della sua prima magazziniera, un passaggio importante nella storia aziendale, considerando il settore in cui opera, spesso a netta predominanza maschile. «La disparità uomo-donna nel mondo del lavoro è ancora presente e riguarda anche il settore delle costruzioni modulari», ha affermato Daniele Pirrotta, HR Director di Algeco. La forza lavoro in azienda è costituita principalmente da operai, mentre le donne occupano il 55% dei ruoli impiegatizi, principalmente nelle funzioni Finance, Sales, Procurement & Supply Chain. «Stiamo lavorando per ridurre sempre di più il divario di genere, sia per quanto riguarda le assunzioni sia per quanto riguarda le retribuzioni», continua Pirrotta.

L’impegno ed il certificato vincente

Algeco si impegna a guidare il cambiamento e creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano raggiungere il proprio potenziale indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla razza o da altre caratteristiche identificative, nel rispetto di una forte e condivisa politica di diversity & inclusion. L’azienda è stata inserita tra le aziende Great Place to Work® Certified Companies 2023, ovvero tra le aziende in cui le persone, attraverso un'indagine sul clima organizzativo, hanno manifestato opinioni e percezioni positive rispetto al proprio ambiente di lavoro. L’azienda punta infatti ad un continuo miglioramento nel creare un ambiente in cui anche le donne si sentano rappresentate al meglio, al di fuori di ogni stereotipo di genere. Le iniziative messe in campo per l'8 Marzo e che avranno come tema comune #breakthestereotypes si inseriscono pertanto in un ciclo ormai avviato e che ha riscontrato notevole successo sul luogo di lavoro.

«Algeco sta prestando molta attenzione agli aspetti che riguardano l'ambiente lavorativo», ha puntualizzato Vito Amati, CEO & MD dell'azienda. «Abbiamo fatto tanto e continueremo a farlo per sensibilizzare tutti i nostri lavoratori su questo ed altri temi. Le donne di Algeco? Forti e fautrici di grande cambiamento». Gli eventi si susseguiranno nell'arco della settimana che comprende l'8 Marzo, tra cui il contributo atteso del duo Tlon il 6 Marzo, composto da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, e quello di Donata Columbro il 9 Marzo, giornalista e specialista del data feminism. Gli interventi saranno trasmessi in diretta streaming ma l'azienda renderà fruibile i contenuti attraverso i suoi canali social.

La mission

Già come mission, Algeco è un'azienda che crede nella creazione di un ambiente di lavoro positivo e inclusivo per tutti i suoi dipendenti. Si pone come obiettivo quello di fornire un'esperienza di lavoro che incoraggi la crescita professionale e personale dei propri dipendenti, e li faccia sentire parte di una famiglia. Algeco celebra quindi la diversità personale e professionale dei propri dipendenti, e incoraggia la collaborazione e il senso di squadra tra di essi. Per garantire la crescita professionale dei propri dipendenti, Algeco organizza, per tutti i dipendenti, corsi di formazione interna specifici per ogni dipartimento, sessioni formative e workshop con professionisti esterni del settore, nonché percorsi professionalizzanti e master accademici. Inoltre, l'azienda crede nella “job rotation” come strumento per condividere e trasferire il know-how tra le diverse unità.

La valorizzazione

Algeco crede che l'autonomia richiami la responsabilità, e tutti gli impiegati possono beneficiare dell'elasticità oraria in ingresso e in uscita, oltre che lavorare da remoto. Questa politica ha portato ad un miglioramento della produttività di oltre il 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Inoltre la società punta alla creazione di un clima accogliente e familiare che genera un atteggiamento positivo e sereno tra i propri dipendenti. La libertà di espressione e il dialogo aperto sono infatti un mantra per la loro realtà aziendale.

Il Piano Welfare

Nel 2022, l'azienda ha istituito un piano di Welfare aziendale che offre un servizio h24 di supporto psicologico, sanitario, fiscale e socioassistenziale, e introdotto misure a sostegno della famiglia come l'erogazione di buoni spesa, rimborsi per visite mediche specialistiche, e misure a promozione dell'istruzione. Nonostante nel loro settore ci sia una predominanza di genere maschile, in Algeco il 30% del personale è costituito da donne alcune delle quali ricoprono ruoli manageriali e di direzione. Etnie, religioni, orientamenti sessuali e credo politici non vengono assolutamente discriminati. Come Gruppo, Algeco si impegna a stare vicino alle persone che compongono i propri team delle varie sedi italiane, e celebra eventi importanti come compleanni e altri avvenimenti. Algeco si impegna quindi ad essere sostenibile in tutto ciò che fa, dai prodotti fabbricati ai servizi che riducono al minimo l'impatto ambientale, alla vita quotidiana negli uffici. L'azienda ha adottato politiche di riduzione dei rifiuti plastici e della carta, incoraggiando l'uso di borracce e tazzine in ceramica anziché la plastica o anche il cartone monouso. Insomma, diversità e sostenibilità sono le mission dell’azienda ternana che non nasconde le proprie mire di allargare sempre più i fondamentali aspetti dell’accoglienza e della parità, motivo per cui l’8 Marzo in Algeco dura per ogni giorno dell’anno e viene costantemente celebrato.