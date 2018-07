Non solo shopping. Aumentano i consumatori che scelgono i centri commerciali per mangiare fuori casa.E a Parco Leonardo i sapori del mondo si incontrano in una nuova e ricca offerta estiva. Momenti di svago e socialità si alternano così a quelli dedicati agli acquisti e con l’avvio dei saldi l’area di ristorazione sembra concedere una tregua sempre più gradita.In galleria si può optare per i piatti della cucina tradizionale italiana oppure assaggiare le specialità internazionali. Gli amanti del primo possono gustare la pasta fresca di Giovanni Rana, un brand made in Italy conosciuto in tutto il mondo e, sempre all’insegna della tradizione, la norcineria Gnam Gnam e la tavola calda Cassarola propongono una vasta scelta gastronomica. Menù a base di pesce con la frittura in primo piano a La Paranza e carne a volontà a La Taverna del West e all’ Old Wild West Per chi va di fretta c’è il meglio dei Fast Food Americani con Burger King, Mc Donalds e Pans&Co . E poi pizza al taglio per tutti i gusti.Un salto in Oriente, invece, con la cucina giapponese di Sushiko e in Spagna con i prosciutti di Enrique Thomas. Non mancano caffetterie e gelaterie per una pausa più dolce tra un negozio e l’altro. Infine tanti eventi, soprattutto per i più piccoli, dove divertirsi e far fronte al caldo dell’estate.