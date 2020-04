​Pannolini per bambini in bambù: la soluzione più green

Quando diventiamo genitori per la prima volta, veniamo “sommersi” da nozioni su ogni argomento. In particolare per quanto concerne i pannolini. Così ci troviamo a scegliere tra la comodità garantita dai pannolini usa e getta e l’ecologicità di quelli lavabili. Fortunatamente, c'è un'opzione che le incorpora entrambi: i pannolini ecologici usa e getta I pannolini per bambini in bambù sono la soluzione più ecologica in fatto di usa e getta perché il bambù è un materiale. Il bambù offre una grande differenza nella vita del vostro bambino e del pianeta.Scopriamolo insieme: oggi più che mai si parla di sostenibilità e di prodotti green, soprattutto tra le mamme ed i papà, quelli più attenti al futuro da lasciare in eredità ai loro bambini.Fa bene all'aria. Le piante di bambù migliorano l'atmosfera assorbendo l'anidride carbonica e rilasciando il 35% di ossigeno in più rispetto agli alberi delle stesse dimensioni.Non contiene sostanze chimiche e richiede poca manutenzione. A differenza della maggior parte delle piante, il bambù non richiede pesticidi o erbicidi, ha bisogno di piccole quantità d'acqua, non richiede irrigazione e non deve essere ripiantato, poiché si rigenera dalle radici.Migliora il terreno. Liberandolo dai metalli pesanti. Rifiuti minimi. Quasi ogni parte della pianta di bambù è in grado di essere utilizzata, portando spesso allo sviluppo di prodotti come pacciame, mobili, giocattoli, tessuti e molto altro.Tutti i bambini, in special modo quelli con la pelle più sensibile o già irritata, dovrebbero usare un pannolino ecologico in bambù perchéIn un recente studio, è stato dimostrato che nei pannolini tradizionali (così come negli assorbenti igienici femminili tradizionali) sono presenti quantità variabili (e in alcuni casi, livelli molto elevati) di ftalati. Se sei un genitore informato, sai già quanto sono nocivi gli ftalati, e dato che disturbano direttamente gli ormoni, non sono sicuramente qualcosa che vorresti a contatto con la pelle del tuo bambino!Lo sbiancamento della cellulosa contenuta nel pannolino con il cloro è un processo altamente inquinante per il pianeta e il sottoprodotto di questo processo produce diossina che è un agente cancerogeno per la pelle.Evitare l’eritema da pannolino (o dermatite da pannolino) che si manifesta come una reazione infiammatoria dermatologica è possibile semplicemente utilizzando un pannolino ecologico in bambù privo di profumi, lattice e parabeni.Oltre all’ ecologica e ai benefici per la pelle del bambino ci sono altri fattori più tecnici che dobbiamo valutare nella scelta del pannolino: l’I pannolini di bambù sono molto assorbenti grazie alla presenza del tessuto di bambù che assorbe il 70% di liquido in più rispetto ad un normale tessuto di cotone. Questo li rende adatti come pannolini sia per il giorno che per la notte. Sono naturalmente traspiranti, consentendo una migliore circolazione dell'aria e riducendo la prolificazione batterica causata dalla temperatura calda presente all’interno del pannolino.è una fibra organica naturale 100% biodegradabile.Il prezzo è sicuramente una variabile da tenere in considerazione per far quadrare i conti di una famiglia, considerando anche che la nascita di un figlio comporta molte spese iniziali (carrozzina, lettino, fasciatoio, seggiolino per auto).Il grande lavoro che il team di www.miscappalapipi.it fa ogni giorno è quello di selezionare e testare i migliori pannolini ecologici di marche poco note in modo da contenerne il prezzo. Valutiamo la qualità del pannolino in base alle materie prime utilizzate e non al brand.Questo ci consente di avere i migliori pannolini ecologici al miglior prezzo!È importante verificare sempre il prezzo del pannolino non a confezione ma a pezzo, per non cadere nella trappola delle offerte di brand.Su www.miscappalapipi.it si possono acquistare grandi scorte di pannolini senza nessun abbonamento e la spedizione è sempre gratuita per ordini superiori a 105,00€. Un esempio? Una scorta di pannolini in bambù Bambyo taglia 4 (8/14 kg) da 168 pannolini a 54,90€ = 0,32€ a pannolino.Su www.miscappalapipi.it sempre in bambù trovi le salviettine umidificate biodegradabili e gli assorbenti igienici femminili ecologici I nostri figli ereditano la Terra da noi.Proteggiamola per loro.