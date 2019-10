Ottavio Medori, dal negozio di Roma allo store on line

Tanti i brands disponibili, pronti a soddisfare anche i clienti più difficili. Possibilità di consulenza, cambi, resi e spedizione gratuita



Dallo storico punto vendita di Via Tiburtina a Roma allo store on line pronto a soddisfare le necessità di una clientela maschile sempre più esigente in materia di abbigliamento. Ottavio Medori lancia una sfida importante e decide di puntare anche sul mercato on line che, negli ultimi anni, si sta facendo largo in Italia e nel mondo. Sono sempre più numerose, infatti, le persone che preferiscono fare shopping su internet specialmente per quanto riguarda l'abbigliamento e allora ecco l'idea di sfruttare questa possibilità per fornire alla clientela un servizio sempre più completo.



Brands disponibili sul sito



Ampia la varietà di brands, tutti prestigiosi e famosi, che si potranno trovare nello store on line di Ottavio Medori: LACOSTE, LA MARTINA, RRD, BUGATTI, SIVIGLIA, CIESSE, COLMAR, K-WAY, MANUEL RITZ,GRAN SASSO MAGLIERIA, solo per citarne alcuni, perché l'elenco è davvero molto più nutrito. Chi vorrà, dunque, potrà fare acquisti direttamente su internet vedendosi poi recapitare i capi di abbigliamento all'indirizzo fornito al momento dell'acquisto. Con un importante vantaggio: nessuna spesa di spedizione per ordini pari o superiori a 69 euro. E non solo: in caso di acquisto sbagliato sullo store on line, Ottavio Medori garantisce la possibilità di consulenza, cambi, resi ed eventuali reclami nel punto vendita storico di Roma, raggiungibile uscendo dal raccordo anulare direzione Tiburtina centro, vicino al centro cinematografico Studios.

Il negozio Ottavio Medori



Il punto vendita Ottavio Medori vanta una storia di circa 60 anni da quando, nel 1962, fu aperto il primo store di abbigliamento moda per uomo. Oggi a guidare Ottavio Medori è la seconda generazione di famiglia, scrupolosa e lungimirante, che ogni giorno mette impegno e passione in quello che fa. E proprio dall'amore per l'abbigliamento, dall'attenzione per i dettagli e per le ultime tendenze, è nata l'idea di lanciare uno store on line che possa affiancare l'esercizio commerciale di Roma che da decenni ormai è un punto di riferimento per l'abbigliamento maschile. Chi ha già visitato la sede di Via Tiburtina sa bene l'incredibile scelta di cui può usufruire con una superficie espositiva che si estende per oltre 380 metri quadri e la possibilità di un parcheggio convenzionato in Via Tiburtina 601/b, altro segno di attenzione verso il cliente.



Recapiti

www.ottaviomedori.it

Info: mail al seguente indirizzo

Ordini e resi: mail al seguente indirizzo

Telefono: 06.43534960

