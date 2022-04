Osteopatia Pediatrica a Roma: i benefici per neonati e bambini e il valore della prevenzione

La d.ssa Eleonora Chiapparelli, l'Osteopata dei bambini, che unisce la "carezza terapeutica" Osteopatica ai neonati, con la Terapia FSC, (Metodo di Facilitazione delle Cerebropotenzialitá) , ideata e divulgata dal Neurologo di fama internazionale, il Dottor Mario Castagnini, del quale è stata allieva. Ci racconta di quanto questa terapia riabilitativa, dei danni dello sviluppo neuro-psicomotorio dei bambini, possa anche prevenire il verificarsi del” danno permanente”, se iniziata precocemente, possibilmente entro il terzo mese di vita e portata avanti grazie al contributo dei genitori e dei “caregiver” del neonato.

La d.ssa ci porta nel mondo dell'Osteopatia Pediatrica, ci racconta i benefici che l’Osteopatia può apportare al neonato e al bambino durante le varie tappe di sviluppo e il valore della prevenzione , massima espressione della filosofia osteopatica.

Grazie alla preziosa collaborazione con la sua Ostetrica di fiducia , la d.ssa Jennifer dell’Omo, con la quale collabora nel progetto “SOS ALLATTAMENTO” , aiuta le mamme a condurre e portare a termine una gravidanza fisiologica, prepara il corpo al parto, i bambini ad alleviare le tensioni meccaniche acquisite prima e durante la nascita, i disturbi gastrointestinali, le problematiche di suzione e di allattamento, i disturbi del sonno, i neonati prematuri della TIN e quelli con ritardo neuro-psico-motorio, a raggiungere le fondamentali tappe dello sviluppo psico-fisico ,plagiocefalie

Impegnata nella divulgazione delle manovre di RCP (rianimazione cardio-polmonare) e di disostruzione pediatrica e neonatale, grazie al brevetto "Salvamento Academy", nella divulgazione del massaggio neonatale, grazie al Master conseguito presso la FIM.

Ideatrice e coordinatrice nel progetto di ricerca "Ritrovare l'equilibrio nell'attesa", finalizzato al sostegno e all'accompagnamento terapeutico in ambito Osteopatico delle donne sottoposte a percorsi di procreazione medicale assistita.

Si fa portavoce di un importantissimo progetto di prevenzione e promozione della salute neonatale e pediatrica, che vedrà fare ingresso per la prima volta, l'Osteopatia Pediatrica, all'interno di una clinica di eccellenza a Roma, nel cuore di Villa Borghese, la "Nuova Villa Borghese Medical Center" (sita in Via del Galoppatoio 33 ), affiancando la prestigiosa equipe di medici del Poliambulatorio.

“Anche una mamma nasce” , è un altro importantissimo progetto a cui prende parte la d.ssa Chiapparelli, interamente finanziato dalla Regione Lazio, un servizio completamente gratuito a sostegno delle mamme e delle famiglie, grazie al quale vengono forniti i seguenti servizi:

sostegno alle neo-mamme nel periodo prenatale e nel post parto

interventi domiciliari del Team di professionisti composto da : Ostetrica, Psicologa, Dula, Educatrice Montessori e Osteopata

eventi e incontri tematici per creare una rete di confronto e condivisione , un vero e proprio “Social Mommy Network”

Contatti

www.osteopatiapediatricaroma.it

Viale Jonio 389, 00141 Roma

3343189874

E-mail:

osteopatiapediatricaroma@gmail.com

ancheunamammanasce@gmail.com

allattamentosos@gmail.com