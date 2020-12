Onda Coolwaves, una vera rivoluzione nel Body Contouring, ce ne parla la Dott.ssa Ivana Guidi

Dott.ssa Guidi a chi rivolto il trattamento?

“Il trattamento con le Coolwaves di Onda e’ indicato per tutti coloro che presentano inestetismi corporei come la cellulite, adiposita’ localizzate e lassita’ cutanea. Puo’ essere fatto in tutte le stagioni dell’anno, in numerose parti del corpo, quali braccia, dorso, addome, fianchi, glutei e gambe.

Il sistema ONDA COOLWAVES e’ un dispositivo medico che impiega correnti elettromagnetiche ad alta frequenza per produrre un innalzamento termico localizzato sul tessuto adiposo, grazie ad un aumento selettivo dell’oscillazione molecolare. Questo consente di eseguire trattamenti non invasivi”.

E’ necessaria una preparazione farmacologica o qualche protocollo particolare?

“Non e’ necessario seguire alcuna particolare procedura pre - trattamento. Dopo una visita preliminare gratuita con il paziente, il medico valutera’ se il trattamento risulta appropriato o meno. Come regola generale, si consiglia di bere 2 litri d’acqua, di seguire un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano con moderato esercizio fisico”

Quanti trattamenti sono necessari per avere un risultato apprezzabile?

“Il numero delle sedute varia a seconda della zona e del tipo di inestetismo che si vuole trattare. Il protocollo prevede 4 trattamenti a distanza di alcune settimane l’uno dall’altro, con la possibilita’ di trattare piu’zone nel corso della stessa seduta. Sara’ il medico a valutare il programma piu’ idoneo al caso specifico”

Quantodura una seduta?

“Occorrono in media 13 minuti per una zona di 15x 15 cm”

Il trattamento risulta doloroso?

“Il trattamento e’ indolore. Durante la seduta viene applicata una lozione a base di olio di vasellina per rendere piu’confortevole il passaggio del manipolo sulla pelle”.

Ci sono indicazioni post trattamento da seguire?

“Si consiglia di bere molta acqua, seguire una corretta alimentazione e uno stile di vita sano”.

Quali risultati sono perseguibili?

“Il trattamento con le Coolwaves di Onda regala risultati visibili progressivamente nell’arco di 3 - 4 mesi, considerando un miglioramento apprezzabile gia’ dalle prime sedute”.