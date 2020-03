Onda Coolwaves, una vera rivoluzione nel Body Contouring, ce ne parla il Dott.Paolo Sbano

Dott. Sbano a chi rivolto il trattamento?

“Il trattamento con le Coolwaves di Onda e’ indicato per tutti coloro che presentano inestetismi corporei come la cellulite, adiposita’ localizzate e lassita’ cutanea. Puo’ essere fatto in tutte le stagioni dell’anno, in numerose parti del corpo, quali braccia, dorso, addome, fianchi, glutei e gambe. Il sistema ONDA COOLWAVES e’ un dispositivo medico che impiega correnti elettromagnetiche ad alta frequenza per produrre un innalzamento termico localizzato sul tessuto adiposo, grazie ad un aumento selettivo dell’oscillazione molecolare. Questo consente di eseguire trattamenti non invasivi”



E’ necessaria una preparazione farmacologica o qualche protocollo particolare?

“Non e’ necessario seguire alcuna particolare procedura pre - trattamento. Dopo una visita preliminare gratuita con il paziente, il medico valutera’ se il trattamento risulta appropriato o meno. Come regola generale, si consiglia di bere 2 litri d’acqua, di seguire un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano con moderato esercizio fisico”



Quanti trattamenti sono necessari per avere un risultato apprezzabile?

“Il numero delle sedute varia a seconda della zona e del tipo di inestetismo che si vuole trattare. Il protocollo prevede 4 trattamenti a distanza di alcune settimane l’uno dall’altro, con la possibilita’ di trattare piu’zone nel corso della stessa seduta. Sara’ il medico a valutare il programma piu’ idoneo al caso specifico”







Quanto dura una seduta?

“Occorrono in media 13 minuti per una zona di 15x 15 cm”



Il trattamento risulta doloroso?

“Il trattamento e’ indolore. Durante la seduta viene applicata una lozione a base di olio di vasellina per rendere piu’confortevole il passaggio del manipolo sulla pelle”.



Ci sono indicazioni post trattamento da seguire?

“Si consiglia di bere molta acqua, seguire una corretta alimentazione e uno stile di vita sano”.



Quali risultati sono perseguibili?

Dott.Paolo Sbano

Il Dott. Paolo Sbano si è laureato in Medicina e Chirurgia con voto di 110/110 e lode e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia con voti di 70/70 e lode presso l'Università degli Studi di Siena.

Ha superato l’esame di abilitazione professionale nella I sessione del 2001 ed è regolarmente iscritto all’Albo dei Medici e Chirurghi dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Siena. Ha conseguito il Master Universitario di II livello in Dermochirurgia ed il Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cosmetiche presso l’Università degli Studi di Siena negli anni successivi.

Attualmente svolge attività professionale presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario "Santa Maria alle Scotte" di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle” di Viterbo.

E’ responsabile in qualità di Tutor Universitario del Master di II livello in Dermochirurgia dell’Università degli Studi di Siena dal 2007.

E’ membro effettivo della Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica (SIDCO) e della Associazione Italiana di Diagnostica Non Invasiva in Dermatologia (AIDNID) dall’anno 2002.

