Omaggio a Leonardo e Raffaello: tre mostre imperdibili a Fano, Pesaro e Urbino

Dopo il successo di “Rinascimento Segreto” nel 2017 e “Rossini 150” nel 2018, le tre città marchigiane tornano unite anche quest’estate nel rendere omaggio ai due grandi geni del Rinascimento. A Fano l’inedito rapporto tra Leonardo e Vitruvio, a Pesaro il viaggio onirico di Agostino Iacurci, ad Urbino il discepolo Raffaellino del Colle.

I Comuni di Urbino, Fano e Pesaro proseguono nella condivisione di progetti che fanno rete con il nuovo ciclo “Mostre per Leonardo e per Raffaello”; progetto diffuso e messo in campo di concerto dai tre comuni nell’ambito delle celebrazioni promosse dal MIBAC per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019 e di Raffaello Sanzio nel 2020. Tre appuntamenti concepiti come un percorso con un filo conduttore univoco capace di raccontare gli artisti e le connessioni con il territorio. A Fano dal 12 luglio si celebra Leonardo riscoprendo il legame con Vitruvio con la mostra “Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell'armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico”, a cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo e Paolo Clini. Appuntamento al Museo del Palazzo Malatestiano, Sala Morganti. A Pesaro l’artista Agostino Iacurci sperimenta una visione contemporanea del De Architectura di Vitruvio con un progetto originale. Dal 14 luglio, a Palazzo Mosca – Musei Civici, “Agostino Iacurci Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine del De Architectura”, a cura di Marcello Smarrelli. A Urbino è in corso la mostra Da Raffaello. Raffaellino del Colle”, a cura di Vittorio Sgarbi, in omaggio al ‘divin pittore’ riletto tramite le opere di uno dei suoi più fedeli seguaci. Le tre mostre saranno visitabili fino al 13 ottobre.





PESARO “Agostino Iacurci. Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine del De Architectura” In continuità con Fano, il Comune di Pesaro, in collaborazione con l’Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani, presenta un progetto originale in dialogo tra passato e presente. La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, con la consulenza scientifica di Brunella Paolini, è un articolato progetto site specific concepito per i Musei Civici di Pesaro. Agostino Iacurci, artista noto in tutto il mondo per i suoi monumentali dipinti murali realizzati nello spazio pubblico, sperimenta una visione contemporanea del celebre trattato di Vitruvio, esposto in dieci pregiate edizioni del De Architectura.



URBINO "Da Raffaello. Raffaellino del Colle" La mostra di Urbino, a cura di Vittorio Sgarbi, fa da apripista alle celebrazioni urbinati del 2020 per il quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio (1483-1520), del quale Raffaellino (1494/97-1566) fu uno dei più fedeli e intelligenti seguaci. La mostra ripercorre l'attività di questo delicatissimo discepolo del "divin pittore". Per la prima volta si possono ammirare riunite alcune delle sue opere più significative provenienti da chiese e musei di Roma, Mercatello sul Metauro, Perugia, Piobbico, Sansepolcro, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino. Il percorso è introdotto da due opere di Raffaello custodite nella raccolta dell'Accademia Nazionale di San Luca a Roma: una tavoletta, pressoché inedita, con la Madonna con il Bambino e l'affresco staccato con Putto reggi festone. Info, orari e biglietti: FANO "Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell'armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico" Nel 2019 ricorrono cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il "genio universale" del Rinascimento. Sono centinaia le manifestazioni e gli eventi di respiro internazionale programmati in tutta Europa, Italia e Francia. La mostra di Fano, a cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo e Paolo Clini, racconta al pubblico, per la prima volta, la battaglia tra un uomo e un libro, tra Leonardo e Vitruvio. Lo fa nella città del grande architetto romano, luogo della leggendaria basilica. In mostra cinque straordinari disegni originali di Leonardo dal leggendario Codice Atlantico, conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, per la prima volta nella storia recente esposti sulla sponda centro-adriatica d'Italia. Un percorso multimediale offrirà anche una visita immersiva di grande emozione. Info, orari e biglietti: mostreleonardoraffaello.it - pesaro@sistemamuseo.it - T (+39) 0721 387 541

