Oggi il trading si fa in automatico con gli Expert Advisor

Oggi il trading ha raggiunto un nuovo livello: è infatti possibile eseguire operazioni di trading in automatico grazie a specifici strumenti, noti come Expert Advisor. Dietro questa espressione – o il suo acronimo, EA – si nasconde tutta una seria di programmi che sono diventati oggi fondamentali per la definizione di un nuovo modo di fare trading online.

L’attenzione agli algoritmi e agli indicatori più complessi e nascosti che regolano il mondo del trading ha di recente trovato un nuovo strumento di analisi che, se e soltanto se correttamente compreso e messo al servizio di un Expert Advisor, sta alla base del concetto di trading automatico.

Che cosa è un EA e come funziona il progetto di Trading Millimetrico®

La logica alla base della programmazione di un Expert Advisor consiste nell’automazione delle operazioni di trading, a patto tuttavia che il programma stesso sia stato opportunamente regolato dal suo programmatore, e dunque che quest’ultimo conosca le basi del trading tradizionale: in tal senso, l’EA segue una molteplicità di indicatori e, al variare di questi, in base alle impostazioni ricevute in fase di programmazione, effettua le operazioni preventivamente decise dal trader. Ognuno di questi strumenti funziona seguendo il linguaggio MetaQuotes (MQL) e, se correttamente programmato, permette al robo-trader di effettuare, al verificarsi di una particolare condizione (If), una specifica operazione di trading (then).

If e Then sono i due termini alla base della programmazione di un Expert Advisor. In Italia opera Trading Millimetrico®, un marchio registrato alla EUIPO con un team composto da professionisti con oltre 10 anni di esperienza nel settore del trading finanziario che ha messo a punto Alfa Advisor©, un Expert Advisor dotato di intelligenza artificiale (depositato presso il Pubblico Registro Software della SIAE ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. n. 518/1992) con lo scopo di settare automaticamente i trade quotidiani.

L’esperienza nel trading e nella programmazione di software automatici, hanno portato Trading Millimetrico® a realizzare un Expert Advisor che ad oggi è unico al mondo e che viene utilizzato con successo da molte banche e fondi istituzionali con patrimoni di diverse centinaia di miliardi.

Ogni EA, in sintesi, può essere orientato nella maggior parte dei casi verso una singola azione di trading, compensando efficacemente profitti e rischi e puntando alla diminuzione di questi ultimi: per questa ragione, chiunque voglia fare trading automatico avanzato ultimamente utilizza programmi diversi affinché integrino le operazioni programmate all’interno di un sistema più grande. Inoltre, questo sistema di automazione sta portando a un’evoluzione del concetto stesso di trading: basta considerare, infatti, che anche le programmazioni sono ormai oggetto di compravendite tra trader, che di conseguenza possono non aver bisogno neanche di un’approfondita conoscenza del linguaggio MQL o delle logiche alla base del mondo del trading, per iniziare a fare investimenti in automatico.

Come programmare correttamente un Expert Advisor

Ferma restando la necessità di associare il trader robot a un broker specifico, è possibile programmare l’Expert Advisor seguendo vari accorgimenti, sempre tenendo ferma l’impostazione If e Then: se si verifica una precisa condizione, allora la reazione sarà quella programmata. Una scrittura molto comune, in questo genere di programmazione, segue i crossover delle medie mobili, uno dei principali indicatori tenuti in considerazione dai trader, per la definizione di momenti propizi all’acquisto (media mobile veloce sopra quella lenta) o alla vendita (media mobile veloce sotto quella lenta).

Si tratta di segnali che la maggior parte dei trader tradizionali conosce bene, e che è possibile sfruttare in un processo automatico grazie a Expert Advisor programmati in maniera opportuna: quel che conta di più è fornire le giuste indicazioni al software, affinché esso sia in grado di aprire e chiudere le posizioni al posto dell’investitore, stabilendo anche il volume di introiti per acquisti e vendite in base al range stabiliti precedentemente dal trader.

Rischi e vantaggi dell’utilizzo di un EA

La definizione di un robot da programmare perché guadagni aprendo e chiudendo posizioni al posto del trader proprietario si rivela certamente innovativa e promettente, ma non sufficiente per realizzare un facile guadagno semplicemente scaricando e avviando un file.



Data questa importante premessa, un programma di trading automatico come un Expert Advisor, permette di superare quel complesso sistema di ansia e preoccupazione che solitamente segna il trader tradizionale. Le operazioni di trading, in questo caso, si riveleranno più tranquille (e potenzialmente più esenti da errori), proprio perché affidate a un robot, per definizione privo di sensazioni che possano in qualche modo turbarlo. In aggiunta, il risparmio di tempo va certamente valorizzato, perché permette all’utilizzatore del software di evitare lunghi e accurati studi, affidandosi, se lo ritiene opportuno, alle stime e alle analisi dell’EA stesso.

La realtà del trading automatico è tuttavia più complessa e articolata, e prevede delle situazioni in cui un trader automatizzato non si rivela all’altezza della situazione: per questa ragione, la soluzione ideale per chiunque voglia affidarsi a un robot trader è quella di rivolgersi unicamente a esperti di trading veramente adatti alla scrittura e alla programmazione di un EA.

Ne consegue la necessità di verificare sempre l’attendibilità del programmatore dell’Expert Advisor da un lato, e dello storico delle operazioni eseguite con quello specifico programma dall’altro: soltanto in questo modo sarà possibile per il trader – sia esso principiante o di livello più avanzato – decidere a quale EA affidarsi. Il tutto, ferma restando la premessa che un operatore di trading automatico non può essere inteso come la possibilità di fare soldi con un semplice click.