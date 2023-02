Nuovo Conad SuperStore a Pomezia tra innovazione e sostenibilità

Reparti ionizzati e sfida “Qualità, Salute e Convenienza” raccolta dal Gruppo Marasca

È stato inaugurato giovedì 2 febbraio il nuovo Conad SuperStore a Pomezia, al Parco Pontino. Una vasta attività commerciale che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per tutta la zona. La nuova struttura, che si estende su una superficie di circa 4.000 metri quadrati con 11 reparti dedicati a prodotti freschi e locali, fa parte di un ambizioso progetto di sviluppo del gruppo Marasca, che punta sulla sostenibilità, le neuroscienze e la tecnologia. Questo nuovo punto vendita è uno dei tre di questo tipo aperti nel Lazio dal Gruppo Marasca e mira a soddisfare i clienti con la sua promessa di Qualità, Salute e Convenienza. Ancora una sfida del Gruppo Marasca, dunque, che opera con le ragioni sociali di Madimar, Maros, Marpac e MGFOOD. Fondato in 2000 da Maurizio Marasca con sede principale a via San Mangio a Fondi, in provincia di Latina, nel corso degli anni ha continuamente allargato i propri confini.

La tecnologia

Il punto vendita è stato progettato per essere tecnologicamente avanzato, con etichette digitali, schermi multimediali, QR code e macchinari che facilitano il lavoro degli addetti. Il percorso di vendita è stato progettato per offrire un'esperienza appagante ai visitatori, che possono notare molte sorprendenti novità tra i reparti. Ad esempio, c'è un grande spazio dedicato alle olive e al bio, una cascata nel reparto pescheria che aiuta a ionizzare l'ambiente, un sistema robotizzato per prelevare forme di formaggio da scaffali a vista e molti altri elementi che sorprendono i visitatori.

Alcuni reparti del negozio, come il caseificio che produce mozzarelle di bufala e altri prodotti caseari, il panificio con molte varietà di pane, la grande enoteca e l'area bistrot dove è possibile ordinare cibi preparati, hanno già ottenuto successo in altri punti vendita del gruppo. Sorprendono, in tal senso, per dimensioni e allestimento, la magnificenza appunto della “cascata” del reparto pescheria che aiuta la ionizzazione dell’ambiente oppure la grande vetrata dietro la quale opera un sistema robotizzato che preleva da alti scaffali a vista le forme di formaggio e le consegna all’operatore direttamente su un carrello.

Il motto

Il negozio è stato progettato per rispondere alla promessa di “Qualità, Salute e Convenienza”, e gli sforzi del gruppo Marasca dimostrano che questa promessa va ben oltre un semplice slogan. L’insegna ha riassunto in queste tre parole la sua missione e basta fare pochi metri nel punto vendita con il carrello alla mano, per capire che questa promessa è qualcosa che si può realmente toccare con mano. L’azienda è infatti convinta che questo punto vendita sarà riconosciuto come un modello innovativo per la distribuzione di qualità e come gruppo è orgogliosa di essere riuscita a realizzare un progetto così ambizioso, in una “piccola” realtà di provincia, nella quale spera di fare la nostra parte nel valorizzare il lavoro e l’ingegno delle persone, le eccellenze della terra e una tradizionale storia fatta di bellezza e bontà. Da qualche giorno, dunque, al civico 40 di Via Pontina Vecchia è possibile visitare ed acquistare nella nuova struttura, osservando così da vicino molti elementi di novità dal punto di vista architettonico ed anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la sanificazione di prodotti ed ambienti.

Il territorio

In sintesi, l'apertura del nuovo Conad SuperStore a Pomezia è un'occasione importante per il territorio, che offre una gamma completa di prodotti di qualità e un'esperienza di acquisto tecnologicamente avanzata. Il gruppo Marasca sta dimostrando che la sostenibilità, le neuroscienze e la tecnologia possono essere utilizzate per creare punti vendita che soddisfino le esigenze dei clienti e sostengano lo sviluppo del territorio.