Nuove professioni con formazione inclusa a Roma

Il mondo del lavoro, rispetto a 20 anni fa, è cambiato generando nuove professioni e imponendo alle figure più classiche un salto importante in ambiti nuovi, dove diventa prioritario saper padroneggiare strumenti al passo con la nuova comunicazione. Per affrontare tutto questo, al primo posto resta la necessità di ricevere sempre una formazione adeguata per affrontare le nuove sfide professionali e riaffermarsi con successo. Forse uno degli aspetti più interessanti di questo cambiamento sta nel non considerare più l'età anagrafica di un potenziale candidato (anzianità, profilo junior etc..), dando anche spazio alle sue doti umane e ovviamente al suo bagaglio di skill personali. Può piacere o meno, ma oggi anche i "Senior" di una volta, devono confrontarsi con le giovani promesse praticamente allo stesso livello. Altro punto dolente del nostro tempo è ormai il ricordo del famoso posto fisso; oggi si cambia lavoro, ci si rinnova ed è per questo che è importante entrare in contatto con aziende in grado di investire sul capitale umano, garantendo supporto e formazione concreta. Un caso per noi interessante è l'apertura del Market Center Engel & Völkers a Roma. Parliamo di un brand di lusso che storicamente si occupa di immobiliare che nel 2015 ha deciso di aprire una struttura colossale all'interno di Palazzo Sforza Cesarini in Corso Vittorio Emanuele e un ufficio in Viale Europa, zona EUR. Circa 300 agenti immobiliari operano su tutta la Capitale grazie al supporto e alla gestione del network locale da parte di un Team interno di figure chiave che si occupano della formazione degli aspiranti Agenti immobiliari, offrendo servizi per i consulenti e per i loro clienti. Esempi pratici: fotografi per i servizi all'interno degli appartamenti, dipartimento Marketing per la promozione del portfolio e per la diffusione del marchio, Amministrazione, Risorse Umane e così via pronte a sostenere consulenti e clienti.L'Agente immobiliare che opera all'interno del modello "Market Center" - porta ai suoi clienti un servizio di lusso tutti i giorni e in tutte le zone della Metropoli. Vengono quindi trattati dal gruppo immobili da 100.000€ fino ad oltre il 1Mio allo stesso identico modo senza nessun tipo di discriminazione.Curioso è scoprire che tutti questi collaboratori che operano sotto al marchio sono in parte veterani del settore con agenzie di proprietà alle spalle e che tanti altri invece hanno optato per un cambio radicale di carriera o hanno deciso di sperimentare il mondo del lavoro cominciando proprio nell'immobiliare.La professione, per arrivare ad un livello di indiscusso successo, richiede ovviamente tempo, impegno e predisposizione. Il grande vantaggio è la possibilità di integrare tutto questo all'interno della propria vita senza stravolgimenti estremi. L'azienda, estremamente trasparente su questi punti, organizza con una certa frequenza degli Open Day - il prossimo è il 12 Marzo presso gli ufficio in Corso Vittorio Emanuele II 282-284 - per permettere alle persone interessate alla professione, di conoscere lo Staff, di ascoltare una presentazione su tutti i servizi che l'azienda mette a disposizione degli Agenti e sul programma di formazione a loro dedicato.INFO per partecipare www.evroma.it