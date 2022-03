NotaioFacile.it: compie 10 anni la prima piattaforma senza mediatori per trovare notai online e richiedere preventivi

Le piattaforme che consentono di contattare professionisti ed ottenere preventivi on line in questi ultimi anni si sono diffuse con ritmo crescente, esito anche di una consistente accelerazione digitale che ha investito il Paese. Alcune di esse rappresentano un osservatorio privilegiato per comprendere le evoluzioni e le trasformazioni del mercato nei settori di appartenenza.

NotaioFacile.it, ad esempio, da ormai dieci anni è il portale di riferimento del settore: dal 2012 offre un servizio gratuito di pubblica utilità consentendo a chiunque di poter contattare direttamente il notaio on line.

“Una caratteristica fondamentale è che non ci sono intermediazioni tra chi pone un quesito o richiede un preventivo ed il professionista che risponde - dichiara Luca Bocola, ideatore della piattaforma – Oltre al fatto che alle richieste rispondono esclusivamente Notai”.

Specializzazione, usabilità, nessun impegno in caso di contatto e un interessante blog con approfondimenti, informazioni, curiosità e case history hanno contribuito al successo di NotaioFacile.it, che in 10 anni ha visto aumentare costantemente le richieste e conta ad oggi circa 8000 visite uniche al giorno.

Osservando la percentuale delle interazioni nelle diverse sezioni del portale è possibile individuare i settori in cui è maggiormente richiesto l’intervento di Notai: “Il 65% delle richieste riguarda il settore immobiliare - prosegue Bocola - che comprende l’acquisto di beni immobili residenziali e commerciali, includendo l’acquisto con o senza agevolazioni prima casa, sia esso avvenuto o meno con l’accensione di un mutuo ipotecario. La maggior parte delle richieste coinvolge l’acquisto di un immobile residenziale da destinarsi o meno a prima casa, ma sul quale viene contestualmente acceso un mutuo, a seguire abbiamo, invece, l’acquisto di immobili sempre residenziali, ma senza l’accensione del mutuo. In ambedue i casi si riscontra che la stragrande maggioranza degli acquisti di beni immobili registrata dal portale avviene da privati con una percentuale estremamente ridotta di acquisti da parte delle società. A seguire vi è l’acquisto di quelle che potrebbero essere considerate in senso più ampio le pertinenze. Dopo aver rogitato la casa dal Notaio si acquista un box, una cantina, una tettoia o un solaio, ma in questo caso non ci è dato sapere se con l’ausilio o meno di finanziamenti ad hoc. Rientrano infine nella categoria anche l’acquisto di immobili commerciali come uffici, magazzini e capannoni oltre all’acquisto della nuda proprietà”.

I due terzi delle richieste per il calcolo di preventivi al Notaio online, riguardano, dunque, comprensibilmente il settore immobiliare, mentre il 12 % è rivolto all’ambito della famiglia. In questa sezione in particolare le richieste sono relative alle diverse tipologie di donazione, dalla più classica donazione della casa da genitori a figli fino alla donazione di denaro, includendo il cambio di regime patrimoniale e le tutele per il patrimonio come ad esempio il fondo patrimoniale. Numerose anche le richieste relative alle successioni, alla redazione del testamento in tutte le sue tipologie o ancora relative all’eredità, alla rinuncia dell’eredità o alla sua accettazione.

“Il settore immobiliare ed il settore famiglia, che insieme rappresentano quasi l’80 % delle richieste che riceviamo, registrano una crescita costante e ben rappresentano due valori determinanti per gli italiani: l’investimento nel mattone e la preoccupazione per il futuro dei propri figli a cui si provvede anche con donazioni”, chiosa Bocola.

Raggiungono il 9% invece le richieste relative al settore societario in cui sono incluse richieste rivolte alla costituzione di nuove società. La più gettonata è la costituzione di società di capitali come la srl per poi giungere alla costituzione delle società di persone come la sas o la snc. Alcune richieste riguardano invece le modifiche societarie, come la modifica dello statuto, l’aumento o riduzione del capitale sociale e infine la cessione di quote societarie per le società di capitali che supera di poco la cessione di quote relativa alle società di persone.

Il 6 % delle richieste è rivolto alla gestione delle procure, il 5% alla compravendita di terreni, il 3% riguarda invece un mix che comprende varie tipologie di atti determinanti, ma utilizzati con minor frequenza “Penso al riscatto-leasing, ai trust, alle modalità per l’apertura della cassetta di sicurezza o la costituzione di società cooperative, o ancora dettagli come l’inventario di eredità. In crescita l’interesse per le forme di testamento dal Notaio, la formula che, tra tutti i testamenti possibili, mette più al riparo gli iinteresse del testatore e degli eredi”.

È aumentato il livello di fiducia degli utenti nello strumento digitale? “Sì, in dieci anni abbiamo visto che sono sempre di più le persone che si rivolgono a NotaioFacile.it per trovare soluzioni o richiedere preventivi, o per leggere gli approfondimenti ed i casi proposti anche dal Blog. Siamo molto orgogliosi di avere un numero così elevato di prime visite e siamo sempre più convinti di svolgere un servizio di pubblica utilità, ma anche di informazione e educazione: chiedere un preventivo è importante, ma il nostro obbiettivo è diffondere la cultura della fiducia, della relazione, della costruzione della soluzione condivisa migliore per tutte le parti coinvolte”.