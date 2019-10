Non si arresta il successo degli impianti fotovoltaici

aumento delle installazioni totali, dovuto in particolare ai numerosi piccoli impianti solari che i privati scelgono di acquistare per le loro abitazioni.

Rispetto al 2017, si è visto un incremento degli impianti totali in Italia, che sono cresciuti da 774.014 a 822.301 e che sono stati in grado di sviluppare insieme una potenza di 20 GW. Nel giro di dodici mesi si è dunque avuto un +6,2% per quanto riguarda il numero di impianti installati.

Sono sempre di più gli italiani interessati a questi impianti ed attenti al tema della sostenibilità ambientale. Il crescere della popolarità dell’energia solare ha portato diverse persone a cercare informazioni sulle modalità di installazione e sui costi. A questo proposito segnaliamo questo articolo pubblicato sul sito di Sorgenia, che spiega variabili, dipendono infatti dalle dimensioni dell’impianto, dalla sua resa e anche da eventuali dispositivi accessori installati, ma in generale negli ultimi anni il prezzo totale di acquisto e installazione si è ridotto.

Vantaggi degli impianti fotovoltaici

Scegliere di installare un impianto fotovoltaico consente di sfruttare i numerosi vantaggi che questo è in grado di offrire. Non stupisce dunque che le installazioni siano aumentate del 6,2% nel nostro paese in soli dodici mesi e che secondo gli esperti gli impianti totali in Italia siano destinati ad aumentare nei prossimi anni.

Il primo vantaggio riguarda il minor impatto ambientale, dal momento che l’impianto fotovoltaico è in grado di produrre energia green. Sono sfruttati, infatti, i raggi solari per la produzione di energia elettrica, il che consente di avere una fonte alternativa di elettricità per alimentare la propria abitazione.

Oltre al minor impatto sull’ambiente, si ha anche un vantaggio economico, perché l’energia auto-prodotta con il sole è gratuita. Inoltre, l’energia prodotta in eccedenza viene poi immessa nella rete elettrica generale e remunerata tramite incentivi messi a disposizione dallo GSE (Gestore Servizi Energetici).

È possibile inoltre dotare il proprio impianto di un sistema di accumulo, per immagazzinare l’elettricità prodotta in eccesso – ad esempio nelle giornate molto soleggiate – ed utilizzarla nei momenti di assenza o di produzione inferiore per sostenere il consumo nella propria abitazione.

Per acquistare e installare un impianto fotovoltaico serve un investimento iniziale considerevole, soprattutto per impianti di dimensioni maggiori. Va considerato però che ci sono diversi incentivi da parte dello Stato, che offrono una riduzione del costo dell’impianto in termini di tasse da versare. Per il 2019 è stata confermata la detrazione fiscale del 50% e con molta probabilità questo beneficio fiscale sarà riproposto anche nel prossimo anno.

A questo va aggiunto che bastano alcuni anni per rientrare nell’investimento, tenendo conto del risparmio sulle bollette mensili e anche della possibilità di vendere energia elettrica con gli impianti che hanno aderito al sistema SSP, ovvero Scambio Sul Posto.

L’installazione di un impianto ad energia solare è consigliata anche a coloro che desiderano valorizzare l’immobile. Le case dotate di strumenti per la produzione di energia green, infatti, risultano essere più appetibili sul mercato, specialmente in un contesto storico come quello che stiamo attraversando dove l’attenzione mediatica per le tematiche ambientali è molto alta.