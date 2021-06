Noleggio Lungo Termine: boom di contratti a Roma per Noleggio Semplice. Ecco perché conviene

Il Noleggio Lungo Termine è la soluzione di mobilità sempre più apprezzata a Roma. Grazie ai canoni contenuti e ai molteplici vantaggi fiscali, noleggiare un’auto a lungo termine conviene molto di più rispetto al semplice acquisto o a formule alternative come il car sharing. Vediamo quali sono tutti i vantaggi e i requisiti

I romani apprezzano sempre di più il noleggio lungo termine, anche grazie alla vasta offerta concorrenziale presente in città. Il noleggio permette, infatti, di avere sempre a disposizione un’auto nuova e adatta alle necessità urbane. A risentirne in positivo è ovviamente la sicurezza, il comfort di marcia, ma soprattutto l’esenzione da limitazioni come ZTL o blocco del traffico.

A Roma, come in tante altre città italiane, le auto elettriche o ibride plug-in possono circolare gratuitamente nelle ZTL cittadine e sono, ovviamente, escluse dai provvedimenti ambientali e dalle domeniche ecologiche. Anche le auto a motorizzazione tradizionale, essendo omologate Euro 6d, sono escluse da ogni tipo di limitazione.

Noleggiare a lungo termine un’auto nuova, grazie anche ai canoni mensili contenuti se paragonati ai prezzi di listino, è una scelta responsabile per la mobilità individuale che offre innumerevoli vantaggi. Sempre in caso di auto elettriche sarà possibile parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente.

Cosa comprende il canone di Noleggio a lungo termine?

Uno dei vantaggi del noleggio è l’onnicomprensività del canone: specialmente in caso di flotte aziendali, non ci si dovrà preoccupare di scadenze amministrative e di manutenzioni periodiche. Si tratta di una semplificazione amministrativa e gestionale non da poco, che permette di concentrare tempo e risorse su altre questioni.

Nel canone è quindi incluso RC Auto, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura su furto e incendio, assistenza stradale e autostradale, oneri amministrativi e di circolazione. Il servizio può essere implementato aggiungendo un’auto sostitutiva per ogni imprevisto e il cambio degli pneumatici.

Tutte le agevolazioni per le aziende

Il Noleggio Lungo Termine è sempre più scelto dalle aziende della Capitale anche per la possibilità di dedurre fiscalmente i costi. La legge, infatti, prevede una deducibilità del 100% per quanto riguarda i veicoli aziendali utilizzati per motivi professionali, una deducibilità personalizzata per agenti di commercio e per i veicoli in uso promiscuo.

La normativa sull’uso promiscuo, detto anche fringe benefit, interessa sia datori di lavoro che dipendenti. Un veicolo può essere assegnato al dipendente anche durante il tempo libero: l’azienda può dedurre i costi del contratto fino al 70% del totale, offrendo al lavoratore uno strumento di welfare formidabile.

Noleggio Semplice: l’agenzia di noleggio lungo termine a Roma

Molte agenzie, tra cui NoleggioSemplice.it, lavorano sia in store che online. Noleggio Semplice abbina la comodità di scegliere un’auto nuova e stipulare il contratto direttamente da casa a una rete di assistenza clienti efficace. La sede di Roma in Via Vaglia, 1 è pronta ad accogliere i clienti e ad assisterli in tutte le fasi di stipula e post-stipula. NoleggioSemplice.it è inoltre un franchising molto diffuso in Italia: sarà quindi possibile – in ogni momento – trovare lo store più vicino, potendo chiedere informazioni ed assistenza.