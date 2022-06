Nel 2022 la rubinetteria si acquista online

Con lo sviluppo sempre crescente del web e di tutte le attività connesse ad esso, sono sempre più numerose le realtà di business che decidono di affacciarsi al mondo delle vendite online. Ogni giorno nascono centinaia di e-commerce differenti con una proposta merceologica altrettanto variegata che consente di comprare, comodamente da casa, qualsiasi cosa di cui si ha bisogno.

Dall’abbigliamento alla tecnologia, fino ad arrivare all’arredo per la casa, queste sono solo alcune delle categorie di prodotti acquistabili online. Proprio in riferimento all’arredamento, sempre più consumatori decidono di comprare articoli sul web. Parliamo di qualsiasi tipo di componenti di arredo, persino la rubinetteria, che sia del bagno oppure della cucina.

Internet ha reso così semplici i processi di acquisto, che i motivi che spingono a comprare elementi come la rubinetteria online sono piuttosto ovvi. Tra i più scontati troviamo innanzitutto, la possibilità di poter paragonare centinaia di modelli e marchi con un semplice clic e, secondo ma non per importanza, il fatto di poterli ricevere senza dover muovere un passo da casa.

Tra gli shop online di rubinetteria più autorevoli troviamo Rubinetteriashop, una realtà italiana tra le migliori del settore.

Rubinetteriashop: tra i migliori e-commerce di Italia

Se quello che si sta cercando è della rubinetteria di qualità appartenente ai migliori marchi e con il miglior rapporto qualità prezzo, allora non si può non fare un salto sul sito ufficiale di Rubinetteriashop. Si tratta di un e-commerce italiano, con sede operativa a Novara, che tratta una gamma di prodotti molto ampia indirizzata principalmente all’arredo bagno e alla cucina, che anche grazie al lavoro della web agency SEOchef, è riuscita ad affermarsi con successo sul mercato. Navigare tra le varie proposte è semplice ed intuitivo ed è facile trovare ciò di cui si ha bisogno. Il negozio online tratta, inoltre, tantissimi marchi italiani e stranieri, tutti caratterizzati dal rispetto di standard qualitativi superiori, offrendo soluzioni sia per il B2B che per il B2C.

L’elevata qualità di Rubinetteriashop è stata anche recentemente certificata dall’istituto Tedesco Qualità e Finanza che, da qualche anno a questa parte, stila periodicamente delle classifiche sui migliori e-commerce di Italia. Le classifiche in questione sono state pubblicate ad aprile di quest’anno e si dividono per macrocategorie e categorie all’interno delle quali competono migliaia di shop online.

Tra le numerose sezioni è presente la macrocategoria “casa” dedicata agli e-commerce che si occupano di vendere prodotti di questo genere e, nella categoria “bagno”, Rubinetteriashop occupa il secondo posto sul podio. I criteri che hanno permesso al negozio online in questione di arrivare tra i primi rispondono a diverse valutazioni fatte riguardo:

La funzionalità della ricerca;

L’usabilità del catalogo;

La fiducia;

L’acquisto e la consegna;

La comunicazione.

Un altro fattore, non meno importante, che ha decretato il successo del sito è stata la soddisfazione dei clienti. Già navigando tra le sue pagine infatti, è possibile notare l’elevato numero di recensioni positive.

Acquistare rubinetteria online è diventata ormai una consuetudine sempre più diffusa, ma il consiglio resta quello di affidarsi solo ed esclusivamente ad e-commerce certificati ed affidabili data anche l’ingente spesa che spesso si fa in questi casi. Non resta quindi che sfogliare il catalogo di Rubinetteriashop e scegliere i pezzi più adatti alle proprie esigenze.

Sito ufficiale: https://www.rubinetteriashop.com/it/

Mail: support@rubinetteriashop.com

Telefono: 0322097686