Mutuo 100 per cento: cos’è e a chi conviene

La richiesta di un mutuo casa passa necessariamente per il calcolo della somma finanziabile dalla banca, in percentuale rispetto al valore dell’immobile che si intende acquistare. Negli ultimi anni si è tornati a parlare di mutuo 100%, una soluzione oggettivamente non diffusa ma esistente, che come è facile intuire fa riferimento a un finanziamento totale del progetto. Capiamo allora quali sono le caratteristiche di questa opzione, quando e se è possibile attivarla, i pro e i contro della scelta.Iniziamo con il dire che sì, è possibile ottenere un mutuo 100 per cento per l'acquisto della prima casa , come spiega Facile.it, ma a particolari condizioni, perché la maggior parte dei mutui ipotecari pone invece come limite massimo al finanziamento l’80% del valore dell’immobile. Si tratta diciamo di un finanziamento di natura eccezionale, che solo alcune banche propongono, in genere alla clientela più giovane, di età non superiore ai 40 anni.La necessità di avere un mutuo al 100% scatta in assenza di risparmi, quando finanziare il 20% della casa, la quota in genere scoperta, risulta impossibile. È una condizione piuttosto comune, soprattutto tra i giovani, che hanno però dalla loro, in ragione dell’età, la possibilità di stipulare un mutuo di lunga durata, fino a 30 anni e in alcuni casi superiore. Un mutuo di lunga durata corrisponde a una rata mensile più contenuta e sostenibile, e questo rappresenta una garanzia importante per la banca. Il fatto che i mutui 100% siano rari infatti deriva essenzialmente dal maggiore rischio sostenuto dall’istituto di credito, che si trova a finanziare interamente il progetto di un cliente senza risparmi. Il rischio va compensato con adeguate garanzie: tempi lunghi, come si è detto, e reddito stabile, possibilmente doppio all’interno del nucleo familiare. Ma c’è di più.Secondo quanto stabilito dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nella deliberazione del 22 aprile 1995 in materia di credito fondiario "L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia".Questo significa in sostanza che la possibilità di elevare al 100% il finanziamento di un mutuo prima casa è soggetta a norma di legge alla presenza di altre importanti garanzie, essenziali all’accettazione della richiesta. Tra queste spicca la fideiussione, una soluzione che vede l’intervento di un garante (esempio molto comune il genitore del mutuatario) che si impegna con la banca a rimborsare personalmente il debito in caso di insolvenza del titolare del finanziamento. La fideiussione può riguardare anche solo la quota eccedente il finanziamento standard, ossia solo il 20% del valore dell’immobile.Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ( qui nella versione aggiornata in base al decreto legislativo 218 del dicembre 2017) attribuisce al CICR responsabilità di alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio.I dettagli relativi alla composizione del Comitato sono disponibili alla pagina dedicata del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze . Un’ultima considerazione riguarda i tassi di interesse collegati all’operazione, che potrebbero essere più elevati quando il finanziamento va a coprire il 100% dell’acquisto, sempre in ragione del maggiore rischio implicito, e il possibile aumento dei costi totali dell’operazione se il debito è dilazionato su una durata superiore alla media. Sono i contro che vanno messi sulla bilancia nel valutare l’offerta, che d’altro canto consente l’acquisto di un immobile senza anticipare il pagamento di una quota consistente, e a condizioni che attualmente, considerati gli indici di riferimento per i tassi di interesse, possono essere comunque molto vantaggiose.