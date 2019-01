Musica: come cambiano i modi di ascoltarla?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dedichiamo più di due ore e mezza del nostro tempo al giorno, eppure le abitudini di ascolto non sono le stesse per tutti. Piccolo viaggio attraverso l’evoluzione dei modi di vivere la musica, tra nuovi trend e vecchie glorie.Qual è il supporto più utilizzato per ascoltare musica? Siamo sicuri che se vi chiedessimo di rispondere questa domanda, difficilmente riuscireste a indovinare.Sì, perché in un mondo sempre più digital al primo posto non ci sono smartphone di ultima generazione o device iper tecnologici ma la buona, vecchia radio.A rivelare questo primato decisamente inaspettato è l’infografica “Apri bene le orecchie!” – realizzata da Recovery Data , azienda specializzata in recupero dati, e dalla web agency Secret Key – dedicata all’evoluzione del mercato musicale e alle abitudini di ascolto degli utenti di tutto il mondo.Cambiano i modi di ascoltare la musica ma la radio – analogica o digitale – rimane la più utilizzata: la scelgono l’87% degli intervistati, che mostrano di preferire la prima addirittura nel 68% dei casi. Seguono lo streaming video e lo streaming audio, rispettivamente con il 75 e il 45% di utilizzatori. A chiudere la classifica ci sono i supporti fisici (cd, vinili e download mp3), scelti da una nicchia sempre più ristretta di appassionati.Se colpisce la passione mai sopita per uno strumento che molti danno ormai per superato, non sorprende, invece, che lo smartphone sia il più gettonato tra chi ascolta musica in streaming, e non stupiscono nemmeno le differenze generazionali. Tra i giovanissimi oltre il 90% dichiara di utilizzarlo, un dato che si abbassa intorno al 60% nelle fasce di età più alte. Significativamente, però, gli italiani tra i 55 e i 64 anni che ascoltano musica dal cellulare sono il doppio rispetto ai loro coetanei stranieri: ben il 60% contro il 30%.Prevedibilmente, quello dello streaming è il settore in maggiore espansione, che rappresenta il 38% dei ricavi totali del mercato musicale.Sono sempre di più le persone che usufruiscono di servizi a pagamento: oltre 170 milioni in tutto il mondo, quasi il 50% in più rispetto al 2016. A minare la crescita dello streaming premium sembra essere, però, soprattutto il colosso dei video online. Quasi la metà di chi ascolta musica on demand in video, infatti, lo fa da YouTube e, addirittura, un ascoltatore su quattro ammette di non optare per servizi a pagamento proprio perché «può trovare tutto gratis su YouTube».Ma quanto – e quando – ascoltiamo musica? Senza dubbio, è una presenza importante nelle nostre vite: in una settimana passiamo quasi 18 ore all’ascolto, con una predilezione particolare per i generi pop e rock.La maggior parte degli intervistati lo fa durante gli spostamenti in macchina (66%) o mentre si reca a scuola o a lavoro, o in casa, per rilassarsi o per alleggerire le attività domestiche. Il 40% dichiara di ascolta musica mentre studia o lavora, mentre uno su tre lo fa per darsi la carica durante un allenamento o ai concerti. Solo un ascoltatore su cinque, invece, si lascia cullare dalla musica prima di andare a dormire.