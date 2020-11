MUSA: LEADER DEI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE

Da un centro studi di provincia a riferimento della formazione e-learning nazionale

MUSA Formazione è leader della formazione e-learning in Italia. Questo è quello che emerge dalla recente aggiudicazione dell’ambito premio “Le Fonti Awards” nella categoria “Innovation & Leadership nella Formazione E-learning”. Questo è solo la punta dell’iceberg. Perché la marcia verso questo trionfo è stata dura e irta di ostacoli, fatta di errori, ma anche di lampi di genio.

L’IDEA VINCENTE NASCE SEMPRE DA UN’ESIGENZA

Nei primi anni ’90 Riccardo Campana fonda il suo primo centro studi spinto da un’esigenza interna alla sua prima attività. Stava reclutando collaboratori competenti e formati. Ma vi era un profondo gap tra le competenze richieste e i candidati. Proprio in quegli anni, inoltre, ci fu il “boom” informatico. Le aziende come la sua ricercavano personale con competenze digitali, i bandi pubblici richiedevano tra i requisiti di accesso certificazioni delle competenze. Questo gli diede il coraggio di lasciare la sua comfort zone e dare vita MUSA Scuole, destinata allo sviluppo ed erogazione di corsi di formazione professionale.

MUSA FORMAZIONE, UN “NEW DEAL”

La novità dell’offerta ed la soddisfazione dei clienti portarono MUSA ad essere leader del settore della formazione in Puglia in poco tempo. La forza di Campana è la continua ricerca di sfide e sviluppo di idee pionieristiche che anticipano le tendenze, ma in linea con le esigenze del mercato. Così mentre tutti correvano in una direzione, Campana invertiva ancora una volta la rotta. Erano i primi anni 2000. Internet era nel pieno della sua diffusione nel nostro Paese. Era giunto il momento per MUSA di scrollarsi di dosso il mantello della formazione tradizionale e vestire un nuovo abito. Campana decise di avviare un processo di digitalizzazione della sua visione iniziale.

Diede vita ad una delle prime piattaforma e-learning multifunzionali attraverso cui sviluppare corsi di alta formazione online. Un ambiente virtuale in cui professionisti ed esperti del settore potessero condividere e trasferire le proprie competenze. Nasce MUSA Formazione.

UN PO’ DI NUMERI E I GIUSTI RICONOSCIMENTI

L’impegno, sacrificio, passione e determinazione di Campana e del suo staff hanno permesso a Musa Formazione di raggiungere importanti risultati attraverso l’erogazione di corsi online professionalizzanti. Ne citiamo alcuni:

Community di circa 60 mila utenti;

Crescita del 201% del fatturato nel 2019 rispetto al 2018, e del 211% del numero di iscritti ai propri corsi di formazione online;

Nei primi 8 mesi del 2020. + 238% del fatturato rispetto al 2019, +12% sul budget fissato a inizio anno. E +253% per quanto riguarda le iscrizioni, +13% rispetto a quanto preventivato a inizio anno.

Numeri giunti dopo anni di “semina”, caratterizzati da forti investimenti e timidi ritorni economici. Che hanno permesso a Musa Formazione di rientrare nel 2019 tra le Eccellenze in Digitale Italiane e nel 2020 di aggiudicarsi il premio di “Le Fonti Awards”, citiamo testualmente, “per essere un’eccellenza in forte crescita. In particolare siete un punto di riferimento all’avanguardia nel settore dell’ e-learning e della formazione. Siete un leader in grado di puntare su innovazione, flessibilità e qualità”.

IL SEGRETO DEL SUCCESSO? LE PERSONE

Musa Formazione deve il suo successo alle persone che la costituiscono. Un team professionale e coeso che opera in un contesto in cui valori tradizionali, come amicizia e famiglia convivono con l’essenza digitale di questa realtà.

La forza di MUSA Formazione è data proprio dalla sua capacità di attrarre docenti esperti, selezionati tra i migliori professionisti. Oltre che uno staff di collaboratori che lavora dietro le quinte nei settori della progettazione e-learning, nell’orientamento didattico e customer care, nel marketing e nella comunicazione.

Un valore aggiunto per i corsisti che hanno la certezza di acquisire nuove competenze, utili per il mondo del lavoro. Così come hanno fatto aziende, professionisti che lavorano in Vodafone, Continental, Lega Ambiente, Regione Lombardia, Natuzzi, Cassa Forense, Confesercenti, Amnesty International, Banca Patrimoni Sella & C, solo per citarne alcune.

Insomma, per il Tuo Futuro, Scegli le Persone Giuste.

