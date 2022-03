MUSA FORMAZIONE, QUALITÀ CELEBRATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO

L’ente accreditato Pegaso e specializzato in e-learning guadagna il riconoscimento dell’Università Mercatorum

Design, Web Development, Sicurezza Informatica, Digital Marketing: questi sono solo alcuni degli ambiti in cui Musa Formazione ha perfezionato i propri percorsi di formazione online. È facile capire perché la professionalizzazione offerta da Musa stia avendo grande impatto positivo su tutto il territorio nazionale: questi sono settori sempre più richiesti nello stato attuale del mercato del lavoro per la loro natura altamente strategica in innumerevoli contesti aziendali e imprenditoriali. L’elevato livello dei percorsi di e-learning Musa e i grandi risultati che consentono di raggiungere hanno meritato l’attenzione positiva della università telematica creata dalle Camere di Commercio italiane, l’Università Mercatorum. Questa ha infatti premiato Musa Formazione con un riconoscimento che ne sancisce il ruolo di primo livello in ambito formativo: il programma Microcredential.

Si tratta di una creazione volta a potenziare l’impatto benefico della professionalizzazione Musa consentendo una maggiore integrabilità con un vasto spettro di curriculum universitari. Tale è il prestigio dei corsi Musa, infatti, che soltanto il mero atto di iscrizione a questi innesca il riconoscimento di 12 CFU, crediti universitari spendibili nel riconoscimento di fino a due esami richiesti da un percorso accademico superiore. Non solo quindi, Musa offre strumenti di apprendimento e formazione di indubbia efficacia, ma permette anche di accelerare sulla propria traiettoria universitaria verso il mondo del lavoro, al quale si arriva non solo meglio preparati, ma anche molto prima. In un mondo del lavoro l’accesso al quale è sempre più condizionato da elevata competitività anche internazionale, laurearsi in anticipo e poter vantare un curriculum di studi diversificato e aggiornato può agevolare in maniera determinante il successo nell’avvio della propria carriera.

Il segreto che ha valso a Musa Formazione il prestigioso riconoscimento sta nel profondo rigore con cui questo ente, operativo sin dal 2006 e accreditato Pegaso, crea e pianifica i propri percorsi di e-learning. Ogni corso viene attentamente valutato da un apposito Comitato Tecnico in cui siedono docenti rappresentati di ogni singolo corso di laurea previsto dall’offerta didattica dell’Università Mercatorum: ciò garantisce una visione a tutto tondo di quello che è lo stato di ogni materia è l’attuale avanzamento delle diverse tecniche di insegnamento. Il lavoro del Comitato Tecnico va a insistere su vari profili. Innanzitutto, viene valutata l’integrabilità dei programmi didattici con i tradizionali percorsi universitari, l’essenza del programma Microcredential. In secondo luogo, viene vagliata nel dettaglio la competenza dei Senior Trainer previsti dal programma, esperti professionisti con nomi di alta rilevanza sul territorio nazionale invitati a offrire la loro esperienza e passione da dietro la cattedra dei percorsi Musa. Infine, non da meno è l’accertamento della piena efficacia della piattaforma di apprendimento online creata da Musa. Questa è stata costruita con le più avanzate tecniche di sviluppo per garantire massimo profitto nell’apprendimento, nessun disagio dovuto a disguidi o malfunzionamenti tecnici e grande facilità e accessibilità di qualunque contenuto formativo a prescindere dal traffico di utenti, per quanto elevato possa essere.

Un tratto che ha poi garantito a Musa il successo ottenuto nei suoi molti anni di formazione è l’innovazione nella creazione dei curriculum didattici da essa offerti e la loro elevata spendibilità in un contesto di ricerca di lavoro. A esami universitari interessanti ma astratti nella loro utilità professionalizzante, si possono sostituire corsi intesi a formare Privacy Specialist DPO, Social Media Marketer, esperti GDPR: il livello di questi corsi è perfettamente aggiornato alla realtà di queste professioni, tanto che i corsi Musa sono anche molto popolari tra coloro che sono impiegati in questi ambiti presso datori di lavoro prestigiosi come Vodafone, Legambiente e Marina Militare.