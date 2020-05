Montefiascone, Università degli educatori: “Formazione a distanza” Per un'attività didattica che non si ferma

Ultimo aggiornamento: 16:13

In linea con le indicazioni degli organi competenti, si è resa necessaria la sospensione temporanea delle attività didattiche in sede anche per l’Istituto Universitario Progetto Uomo di Montefiascone (VT), l’Università degli Educatori, sede aggregata della Tuscia dell’Università Pontificia Salesiana.Nell’attesa di poter riprendere le attività in presenza, a seguito dell’emergenza causata dal diffondersi del Covid-19, l’IPU propone a docenti, monitori e studenti, strumenti tecnici per la produzione e la fruizione di contenuti didattici digitali in modalità telematica da remoto (Didattica a distanza).Resta fermo che la peculiarità dell’Istituto Universitario Progetto Uomo è quella della didattica frontale, delle lezioni e dei laboratori in presenza; la didattica a distanza, realizzata attraverso i migliori standards qualitativi che, da sempre, caratterizzano le attività dell’IPU, può fornire la possibilità di non interrompere l’offerta didattica e permettere, agli studenti, di continuare nel loro personale processo di crescita, senza sostituirsi alla relazione empatica che si crea in un’aula vera e propria, dove si tornerà appena sarà permesso.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutoprogettouomo.it alla voce “Didattica a distanza”, inviare una e-mail a segreteria@istitutoprogettouomo.it o chiamare il numero 0761.371045.