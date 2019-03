Mondoinweb, il partner per far nascere la tua startup online

Quali sono le fasi per realizzare il portale?

Quali sono i costi e i tempi di realizzazione?

Come lanciare il portale online?

Perchè non usare WordPress per un portale?

Come trovare investitori?

Nella società di oggi, il mezzo più utilizzato da tutti per pubblicizzare, comprare o solamente consultare qualsiasi informazione e/o prodotto, è internet.Realizzare una startup partendo da un’ idea, che sfrutti un portale web per monetizzare, può essere un’ottimo investimento, soprattutto se messo a confronto con gli investimenti necessari per avviare un’attività tradizionale.Quando parliamo di un portale web,, creato con un CMS come wordpress, ma di una vera piattaforma realizzata su misura.Tutto parte dallo studio dell’idea e lo sviluppo della UX, ossia la capacità di rendere il portale il più semplice e intuitivo possibile all’utente finale per fargli capire tutti i vantaggi e/o servizi che esso offre.Una grafica intuitiva e semplice, è fondamentale per poter catturare l’attenzione dell’utente, com’è altresì importante, la semplicità nell’utilizzare le funzioni del portale, tanto da poter arrivare a prevedere e suggerire all’utente finale il servizio/prodotto ideale, grazie all’integrazione diPortali come “Prontopro”, “Prima assicurazioni” e molti altri sono cresciuti e arrivano ad oggi a vantare, grazie all’aiuto di un partner esperto.La, grazie all’esperienza decennale nella realizzazione di portali web e al suo team specializzato, ti darà il giusto supporto per analizzare, progettare e realizzare la tua idea con un portale personalizzato e, se necessario, una APP, che aiuti la vostra idea a raggiungere gli utenti Apple e Android..:Qual’è la vostra esperienza?Da più disu misura per i nostri clienti, continuando ad essere sempre al passo con le nuove tecnologie come il Machine Learning / Intelligenza artificiale.Inoltre, il nostro team di esperti e consulenti vi aiuterà a trovare la miglior soluzione in base alle esigenze del cliente e del mercato.Oltre a realizzare portali per i nostri clienti, investiamo in nostri portali e idee di startup, con ottimi risultati.E’ possibile chiedere unaad un nostro esperto, da questo link: creare un portale web Tra i nostri partner spiccano Amazon, eBay, OVH, Aruba, etc…Prima di tutto, per rendere comprensibile al cliente il prodotto finito, realizziamo una prima bozza grafica del sito e andiamo ad analizzare con il cliente, tutte le funzionalità.Dopo la realizzazione grafica, si passa alla realizzazione del portale, con l’area pubblica e il pannello di controllo, mettendo a disposizione del cliente una demo privata, per poi procedere alla messa online e relativo lancio.Per verificare l’andamento e i risultati del portale e le campagna di marketing, si analizzeranno le statistiche dettagliate con un team di analisti, per verificare come migliorare il portale e le campagne di marketing.I costi variano in base alle complessità e le funzionalità del portale, è possibile realizzare il portale in diversi step, così da poter ridurre/dilazionare i costi.E’ possibile prevedere una campagna di Web Marketing, che dia visibilità sui social e sui motori di ricerca, analizzata mese per mese, così da poter valutare quali portino maggiori risultati.La maggior parte dei CMS sono studiati per blog, siti web aziendali o e-commerce, ma non per un portale. Per questi motivi e per altre motivazioni tecniche, tutti i portali web di successo, non sono realizzati con CMS standard.E’ possibile trovare investitori grazie a Fondi Europei (accessibili attraverso la regione), Business Angel, Venture Capital, Crowdfunding e molto altro. Il nostro consiglio è quello di iniziare a realizzare con i propri fondi, il portale nella sua prima versione, così da poter presentare ai possibili investitori, qualcosa di concreto (non una semplice idea su carta) e avere maggiori possibilità di investimenti, cercando di far leva sui risultati ottenuti dal portale.