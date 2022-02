Mercato del vino: cresce il comparto no/low alcohol

È il trend degli ultimi anni: bere consapevolmente e limitare il consumo di alcol, anche a costo da ridurne la percentuale presente in alcune bevande. Sull’onda di questa tendenza sono nate nel corso degli ultimi cinque anni diverse bevande che potremmo definire vere e proprie novità, in quanto del tutto differenti rispetto a quelle fino ad allora disponibili. Parliamo per esempio del vino a bassa gradazione alcolica fino ai distillati analcolici.

Prodotti che in passato nessuno pensava potessero avere successo, oggi invece sono considerati alla moda e apprezzati in maniera crescente. Del resto, da un lato vi è un’ampia fetta della popolazione, a livello mondiale, che non consuma alcol, dall’altro anche chi è solito consumare bevande alcoliche sta iniziando a valutare prodotti no alcohol o low alcohol.

Inoltre, questi prodotti hanno dimostrato di offrire un buon impulso al mercato del vino, che si va allargando a livello globale, anche verso Paesi in cui il consumo di alcol non è la normalità quotidiana.

No/low alcohol: un fenomeno globale

Cominciamo con il dire che il “no/low alcohol” non è un fenomeno locale, legato alla cultura italiana o a quella europea: la moda delle bevande a basso tenore o senza alcol è trasversale, globale e planetaria. Le aziende che hanno cominciato a produrre vini e distillati con poco o senza alcol sono presenti in quasi tutti i continenti. Per altro sembra che si tratti di un mercato in forte espansione: al “Lo&No Beverage Summit USA and Europe” che si è tenuto a Londra nel novembre 2021 si è stimato per il 2024 un aumento nelle vendite di bevande con poco o senza alcol del 400% rispetto alle vendite odierne. D’altronde, le aziende che offrono questo tipo di bevande stanno riscuotendo un enorme successo e sono in costante crescita, un punto favorevole per l’intero comparto del vino.

Vini a bassa gradazione alcolica: di cosa si tratta

Effettivamente chi cerca vini e distillati nelle piccole enoteche di provincia o sui migliori siti di rivendita di alcolici ha di certo notato questi nuovi prodotti. Si tratta di vini a bassa gradazione alcolica, come quelli che si possono trovare in vendita su Svinando, o anche di distillati completamente analcolici, prodotti tenendo ben presenti le caratteristiche aromatiche dei principali spirits a forte gradazione alcolica.

La richiesta di questo tipo di prodotti è sempre maggiore, tanto che anche a livello comunitario se ne sta parlando già da qualche anno. La proposta riguarda le politiche agricole della Comunità Europea, che all’interno del regolamento OCM vorrebbe inserire anche la possibilità di vendere vini DOC o DOCG dealcolati o parzialmente dealcolati, che nella realtà dei fatti sono già presenti sul mercato e apprezzati dal pubblico.

Perché produrre vino analcolico

Le motivazioni alla base di questo tipo di produzione sono varie. Da un lato vi è un enorme fetta di persone che non consumano bevande alcoliche, per motivi religiosi o per altre decisioni e necessità. Questi soggetti hanno una scelta ridotta di bevande da poter consumare durante i momenti di svago, anche se sono sempre di più le proposte di birra e vino senza alcol o di bevande analcoliche, succhi di frutta e bibite varie. L’idea è quella di offrire a tutte queste persone un’alternativa che abbia le medesime caratteristiche di un buon bicchiere di vino o di un cocktail originale (fatte le dovute distinzioni), a parte l’alcol. Dall’altro lato vi sono tutti coloro che preferiscono non bere alcolici, o berne in modo contenuto, perché hanno fatto una scelta salutista.