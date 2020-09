Menichelli 1912, nuovo store e nuovo concept per la storica azienda della Tuscia

Ultimo aggiornamento: 17:50

Il 12 settembre in Piazza Verdi a Viterbo ha aperto le porte il nuovo StoreIl nuovo layout si estende su 260 mq di esposizione e ha come particolarità corner dedicati ai Brand più prestigiosi come, ma la vera novità è la nascita del reparto casa:ospiterà i migliori designer da Venini a Christofle.Oggetti tra arte e design per soddisfare le esigenze dei clienti della storica Gioielleria.Non ci resta che scoprire di persona questo splendido punto vendita unico nel suo genere in tutta il lazio Nord.La gioielleria Menichelli, viene fondata a Grotte di Castro nel 1912 da Giuseppe Menichelli e subito si distingue per la professionalità e la selezionata scelta degli articoli proposti alla sua clientela.Diventa il primo vero punto di riferimento della provincia di Viterbo per chi cerca l’esclusività nei gioielli e il prestigio negli orologi.Il figlio Mario nel 1932 decide di allargare gli orizzonti e si traferisce a Montefiascone, che in quegli anni era una realtà sicuramente più importante della natia Grotte di Castro, dove non solo continua la tradizione del padre, ma cattura l’attenzione dei clienti più sofisticati proponendo collezioni di gioielli davvero uniche, nutrendo inoltre una passione per la gioielleria e l’argenteria d’epoca.Nel 1975 il figlio Franco affianca il padre nell’attività di famiglia con il merito, non solo di continuare secondo i principi cha avevano determinato il successo dell’azienda, ma migliorando l’offerta e i servizi rivolti alla clientela con le prime concessioni esclusive.Nel 1996 il vero salto di qualità! Franco e il figlio Alessandro inaugurano a Viterbo. Il negozio ha uno stile e un ‘impostazione tradizionale che fa da cornice ad alcune delle più prestigiose firme dell’alta orologeria ma anche alle più raffinate proposte nel campo della gioielleria. Spicca, tra tutti, il nome Rolex fiore all’occhiello del negozio in Corso Italia, affiancata poi da, Jaeger Le coultre, IWC, Audemars Piguet , Ulysse Nardin, Baume & Mercier, Tag Heuer, Franck Muller, Omega, Breguet, Longines, Eberhard e Bulgari, presente anche nella gioielleria e affiancato da Pomellato, Chantecler, Gucci,Pasquale Bruni, Damiani, Buccellati, Crivelli e Chimento.Per non pedere il contatto con le nuove generazioni nel 2000 la ditta Menichelli decide di aprire uno Swatch Store sempre in corso Italia a pochi metri dalla gioielleria principale adeguandosi all’andamento del mercato sempre più selettivo. Nel 2008 lo Swatch Store viene trasformato in un vero e proprio secondo punto vendita dedicato ad articoli ad articoli più trend che mantengano però le caratteristiche che hanno garantito il continuo successo negli anni della ditta Menichelli, ovvero esclusività ed eccellenza.L’attività dell’azienda non si ferma però alla vendita. Da sempre infatti al suo interno c’è un laboratorio d’assistenza, certificato fra gli altri da Rolex e Omega, che si avvale di tecnici specializzati che rispondono prontamente ad esigenze di revisione e riparazione. Per quanto riguarda invece le creazioni di gioielleria ci si avvale di orafi esclusivi che riescono a soddisfare in pieno le richieste qualitative dei clienti della Gioielleria Menichelli.