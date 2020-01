Maurel firma gli abiti da lavoro del film Tolo Tolo di Checco Zalone

L’ultimo, Tolo Tolo, arrivato a 4 anni di distanza dal precedente lavoro del comico pugliese, Quo vado?, rappresenta una prima esperienza assoluta per l’attore campione d’incassi al botteghino. Zalone, infatti, questa volta si è cimentato non solo come protagonista della commedia ma anche. Una prova difficile, poiché in questa veste si è dovuto occupare di tantissimi aspetti prima e durante le riprese, avvenute in Italia e a Watamu, in Kenya.L’ambientazione diha richiesto dei costumi di scena particolari, nello specifico delle uniformi da lavoro per vestire il personale di un resort di lusso, dove sono state girate delle scene cruciali del film. Vista l’importanza del compito, Zalone si è avvalso dell’aiuto dell’, specializzata nella creazione diper i migliori brand nel settore dell’Hospitality di lusso, dei ristoranti gourmet e delle SPA più esclusive del mondo.Tra ifigurano imprese del calibro di, Excelsior, l’Hotel Peninsula a Parigi e l’. L’esperienza dell’azienda ha permesso di realizzare delle uniformi professionali perfette per il film di Zalone, in grado di unire richiami della tradizione culturale africana con l’eleganza stilistica tipica delle creazioni Made in Italy del marchio. Il risultato ha ricevuto l’apprezzamento dello stesso Zalone e degli addetti ai lavori del film, tra cui la costumista Monica Simeone, colpiti dallo stile personale e il connubio tra, il tutto unito dall’altissima qualità delle uniformi firmate Maurel.Maurel: una storia fatta di passione e dedizioneL’incontro tra Checco Zalone e Maurel non è un caso, infatti quando si cercano uniformi esclusive il nome che viene subito fuori è proprio quello dell’azienda italiana. Da anni l’ abbigliamento da lavoro Maurel è conosciuto in tutto il mondo per il suo approccio unico ed esclusivo, caratterizzato da, uno stile inconfondibile e una squadra altamente qualificata in grado di disegnare e realizzare capi eccezionali con passione e maestria artigianale.La storia del marchio, quando l’azienda a conduzione familiare comincia la sua attività. Fin da subito Maurel si impone nel panorama internazionale delle divise esclusive aziendali, proponendo alle migliori strutture ricettive nazionali e internazionali, dedicando la stessa cura che le griffe di alta moda concedono alle loro creazioni, per vestire in maniera adeguata il personale di ristoranti, SPA e hotel tra i più esclusivi del mondo.La sinergia tra alta moda e sartoria artigianale consente di realizzare un abbigliamento mai visto prima, mettendo in risalto i valori del brand che vengono trasmessi in questo modo da qualsiasi dipendente o collaboratore. La fiducia di cui oggi gode Maurel è senza dubbio meritata da anni di impegno e duro lavoro, che hanno portato l’azienda adel settore dell’ospitalità di lusso, fornendo a ogni cliente esattamente ciò di cui ha bisogno, senza compromessi.Oggi Maurel è in grado di creare: chef, camerieri, receptionist, barman, maître, sommelier e ogni altra figura professionale. Da Parigi a Dubai, da Londra a Milano, le divise uniche di Maurel sono in ogni grande città, rafforzando la posizione del nostro Paese nel settore del. La collaborazione con Checco Zalone ha rappresentato sicuramente una nuova sfida per l’azienda italiana: un incarico accolto con entusiasmo dalla squadra affiatata di sarti e designer, sempre pronti a cimentarsi cone mettere alla prova le proprie abilità.Con la presenza delle sue creazioni al cinema, Maurel ha contribuito con la consueta dedizione e professionalità alla riuscita di un progetto impegnativo e complesso come quello di un film, all’interno del qualeper ottenere l’effetto desiderato e creare quella magica finzione che fa ridere, sognare, emozionare e a volte anche riflettere.