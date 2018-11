Marina d’Arechi, il port village vicino, sicuro e accogliente in ogni stagione dell’anno.

Ultimo aggiornamento: 17:43

Perché scegliere Marina d’Arechi, il nuovo porto turistico di Salerno? Tanto per cominciare, con l’alta velocità o l’autostrada è molto facile e comodo raggiungere Marina d’Arechi, il nuovo porto turistico di Salerno. Ci si impiega, in tutta comodità, lo stesso tempo (o probabilmente anche meno) che oggi si è costretti a trascorrere in auto per arrivare al “solito” posto barca. Però, poi, rispetto al “solito” posto barca, nel caso di Marina d’Arechi si entra in uno scenario completamente differente ed affascinante, affacciato sulla Costiera Amalfitana, con un insieme - unico in Italia - di attraenti destinazioni nautiche e turistiche tutte distanti solo poche miglia di navigazione.Ogni volta che si entra nel Marina d’Arechi gli occhi si riempiono dei colori delle due meravigliose costiere che disegnano il golfo di Salerno: a Nord, quasi a toccarla, la Divina, con le sue splendide perle turistiche, conosciute in tutto il mondo: Amalfi, Positano, Ravello e poi ancora Capri, Procida, Ischia; a Sud, quella Cilentana, più selvaggia e incontaminata, ricca di tesori paesaggistici tutti da scoprire: Punta Licosa, Acciaroli, Palinuro, Camerota e più a Sud fino alle Eolie. Il Marina è inserito in scenari naturali tra i più apprezzati d’Italia, tra località che sono delle vere icone dell’Italian Way of Life.Varcato l’ingresso del Marina, la sensazione è quella di trovarsi in un posto speciale, differente da ogni altro, dove si può vivere appieno il mare per tutto l’anno: una spiaggia interna, tre ristoranti, tre bar, un servizio di concierge per gli ospiti, shopping corner con negozi dedicati alla cambusa, noleggio auto e moto, bike sharing, beauty, charter e brokerage nautico, abbigliamento e accessori.Insomma, tutto ciò che rende confortevole la permanenza in un moderno porto turistico di standard internazionale.La diga foranea, il grande braccio che protegge gli ormeggi, risponde ad una idea fortemente innovativa, non solo estetica, ma innanzitutto funzionale: una grande scogliera realizzata in pietra naturale, lunga 1.300 metri, che grazie alla sua conformazione, si comporta come una vera e propria struttura anti-riflettente, con un confort in banchina che non ha eguali. Il Marina conta circa 1.000 posti barca, da 10 a 100 metri, con spazi di manovra ed ormeggi dimensionati ed attrezzati secondo le più moderne tecnologie.Il vero punto di forza? Oltre all'attenzione costante e continua per le imbarcazioni, sempre sicure a mare tutto l'anno, il team di Marina d'Arechi si occupa innanzitutto del benessere e del divertimento di chi decide di trascorrere, con piacevolezza, il proprio tempo libero all'interno del Port Village in un ambiente rilassato ed amichevole. Perché a Marina d'Arechi …. l'estate non finisce mai!Info: tel. +39 089.2788801 Fax +39 089.8424484 - email: office@marinadarechi.com Al Marina d'Arechi, oltre all'affitto annuale o stagionale di un ormeggio è possibile usufruire di un'ulteriore, in­teressante opzione: l'acquisto del posto barca, che ne riduce enormemente il co­sto annuo di utilizzo. A parlarne è Agostino Gallozzi, presidente del nuovo porto turistico di Salerno.“Innanzitutto due domande a coloro che possiedono una barca” – spiega Gallozzi – “quanti soldi avete fino ad oggi speso e quanti ne spenderete in futuro per l’affitto di un posto barca, senza trovarvi nulla di proprietà? E’ possibile tramutare il costo dell’affitto di un posto barca in un investimento duraturo e vantaggioso? Quando si investe ci si aspetta un ritorno, che può essere semplicemente quello della piacevolezza del godimento, oppure di tipo economico. Con l’investimento a Marina d’Arechi si colgono entrambi gli obiettivi. Si gode della piacevolezza del luogo e dell’infrastruttura, ma si consegue anche un interessante vantaggio economico”.Nello specifico, si tratta di un acquisto del tutto simile a quello di un bene immobile e, pertanto, sicuro nel tempo. E’ possibile infatti acquistare il diritto di superficie del posto barca, ossia il diritto reale di proprietà, per tutta la durata della concessione di 80 anni. La relativa particella catastale, frazionata, verrà trasferita con rogito notarile all’acquirente, al quale verrà intestata con la trascrizione a suo nome al Catasto, esattamente come ogni altra proprietà immobiliare.La convenienza di quest’operazione sta nella drastica riduzione del costo an­nuo di utilizzo del posto barca, ad una frazione della corrispondente spesa di affitto. Inoltre, va considerato che, in prospettiva, l’offerta di posti barca non potrà essere facilmente incrementata, a differenza della domanda che, invece, crescerà, particolarmente se il Marina è localizzato in una zona a forte attrazione nautica e diportistica. In conseguenza aumenterà il valore dell’investimento. L'acquisto non solo stabilizza nel tempo il costo di utilizzo dell'ormeggio, riducendolo, ma tramuta quella che è una spesa annuale in un investimento."Per venire incontro a differenti esigenze è stato sviluppato anche un prodotto-acquisto alternativo" continua Gallozzi. "Oltre alla formula economicamente più interessante, legata all'acquisto per l'intera durata della concessione di ottanta anni, è possibile ottenere il posto barca in godimento esclusivo per una durata di vent'anni, ad un costo in ogni caso molto più conveniente rispetto a quello di un moltiplicatore del fitto annuale". Se la passione per il mare e per la nautica non ti lascia mai, aiutala a vivere con te tutto l'anno. Il Marina d'Arechi non è soltanto il nuovo porto turistico affacciato sulla Costiera Amalfitana. Nella struttura è, infatti, disponibile anche un cantiere navale - gestito direttamente dalla società - dotato di ogni tecnologia per garantire alla clientela un unico interlocutore operativo in grado di offrire un servizio di alta qualità, all’ormeggio ed a terra.In questo burrascoso fine autunno, il Marina d’Arechi ancora una volta ha dimostrato di essere un porto sicuro ed affidabile in ogni stagione. Questo è anche il periodo giusto per pensare al rimessaggio invernale ed alle manutenzioni, in modo che tra qualche mese tutto possa essere pronto per godersi una nuova, lunga e splendida estate, in vista della quale programmare fin d’ora il prossimo ormeggio. Marina d’Arechi, al suo interno e con la gestione diretta del cantiere, offre la soluzione ad entrambe le necessità, con pacchetti personalizzati taylor made, molto competitivi: da 12 mesi a mare, incluso alaggio-varo e carena a 6 mesi a mare e 6 mesi a terra, passando per ogni altra possibile combinazione. L’obiettivo è uno solo: a te lasciamo il piacere di goderti la tua passione, mentre ad ogni incombenza, lavoro, problema, ci pensiamo noi.Così, finita la pausa invernale, la tua imbarcazione - più in forma che mai - potrà accomodarsi direttamente ad uno degli ormeggi del Marina, tra i più belli d’Italia.Massimiliano Savino, ingegnere navale di grande esperienza nel settore yachting, a capo della struttura tecnica del Marina d’Arechi, sintetizza così il livello di competitività del porto.“La capacità di trascorrere il proprio tempo libero a mare, senza grattacapi, godendo appieno della propria passione per la nautica - spiega - in gran parte dipende dalla scelta fatta nel periodo invernale. La domanda da porsi è sostanzialmente questa: a chi abbiamo affidato la nostra barca? Al Marina d’Arechi, proprio per consentire la massima tranquillità alla clientela, sono in attività un’importante struttura di cantieristica nautica - attrezzata con un travel lift da 220 tonnellate e un carrellone motorizzato da 70 tonnellate – ed un’officina specializzata, affidate ad un team di professionisti molto qualificato, capace di assicurare ogni cura di cui hanno bisogno le imbarcazioni, per preservarne il valore nel tempo. Così, finita la pausa invernale, le barche dei nostri clienti - più in forma che mai - potranno accomodarsi in uno degli ormeggi più belli ed attraenti d'Italia".- Operazioni di alaggio e varo- Nuovi cicli antivegetativi in carena- Rimessaggio invernale con copertura imbarcazione- Attività di carrozzeria e verniciatura- Manutenzioni e riparazioni di motori di propulsione e macchinari di bordo- Manutenzioni e riparazioni di impianti elettrici ed elettronici- Manutenzioni e riparazioni di impianti idraulici, oleodinamici, frigo e condizionamento- Rifacimento e manutenzione rivestimenti in teak- Carpenteria in vetroresina- Manutenzione su organi di allestimento in coperta- Forniture e riparazioni per tappezzerie interne ed esterne- Disalberamento e manutenzione/sostituzione rigging