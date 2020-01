​MANIFESTAZIONE PRELIMINARE DI INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO DI FILIERA ORGANIZZATA RELATIVO ALLA FILIERA DEL LATTE DEL LAZIO

Ultimo aggiornamento: 17:16

Si informano gli allevatori interessati all’adesione alla Filiera del Latte del Lazio, che il giorno venerdì 24/01/2020 alle ore 11,00, presso il Castello di San Giorgio Viale Maria 1 Maccarese (Fiumicino), si terrà il primo incontro per l’adesione al nuovo Progetto “Filiera del Latte del Lazio”.In tale occasione sarà presentato il nuovo progetto di Filiera, che, vista la partecipazione e il successo del precedente, avrà contenuti analoghi al precedente progetto.Lanasce per promuovere la trasformazione lattiero casearia del Lazio, per sostenere la qualità ed i benefici derivanti dal consumo del latte fresco e dei suoi derivati e per mettere a conoscenza il consumatore che un prodotto locale fa bene all' agricoltura e all' ambiente, rafforzando il sistema agroindustriale del Lazio. La qualità comincia in stalla dove gli animali sono allevati in condizioni ottimali da personale specializzato. Un impegno costante nel pieno rispetto della, dele deldel Lazio che potranno contare su un latte di elevata qualità. Nellesi concentra quasi la metà dei capi bovini, con allevamenti di grandi dimensioni che forniscono unapresentano aziende di piccole e medie dimensioni, specializzate in allevamento con un duplice indirizzo produttivo,Veri professionisti del settore che uniscono la passione per un mestiere di antica tradizione condi misurarsi con la ricerca e l’innovazione.