Macchine da caffè: Capsule o Cialde?

Svegliarsi la mattina e iniziare la giornata gustando un caffè espresso come al bar, è un desidero comune a molte persone. Ciò che fino a pochi anni fa poteva sembrare solo un sogno, si è trasformato in realtà grazie alle macchine da caffè a cialde.È credenza comune il pensare che una macchina per il caffè sia qualcosa di molto semplice. Erroneamente si è tratti in inganno dalla velocità con cui viene preparato un buon espresso. In realtà è un dispositivo molto più complesso di quello che si possa immaginare. Una delle sue parti principali è il serbatoio dell'acqua essenziale per la preparazione del caffè. L'acqua viene scaldata in una caldaia utilizzando delle resistenze elettriche e successivamente aspirata e mandata nella parte superiore della macchina. Nel manico viene inserita la cialda che sarà investita da un getto in pressione di acqua calda; dopo pochi istanti dal beccuccio uscirà un buonissimo espresso. Il principio di funzionamento è praticamente lo stesso di una macchina da caffè utilizzata al bar, quello che cambia sono le dimensioni ridotte adatte per l'uso casalingo.Il primo vantaggio nell'utilizzo di una macchina da caffè a cialde, è la possibilità di utilizzare prodotti di diverse marche senza alcun tipo di problema. L'alto livello di compatibilità è dovuto al sistema chiamato E.S.E: acronimo di Easy Serving Espresso.È uno standard internazionale nato per uniformare la preparazione del caffè con l'utilizzo delle cialde. Si sono stabilite delle regole su materiali, dimensioni e quantità di prodotto macinato, in modo da garantire all'utilizzatore finale un'adeguata compatibilità. Le cialde vengono così confezionate inserendo 7 grammi di caffè pressato tra due sottili strati di carta filtrante.L'E.S.E ha creato un vero e proprio consorzio raggruppando i maggiori costruttori di macchine per caffè espresso con i produttori di cialde. Naturalmente esistono anche apparecchi che non presentano questo marchio: utilizzano un sistema per così dire chiuso e coperto da brevetto. Il consumatore deve essere consapevole che una volta acquistato questo tipo di macchina, dovrà per forza di cose utilizzare solo le cialde di quel produttore.Altri vantaggi sono: semplicità di utilizzo, velocità di preparazione e facilità di pulizia. Per ottenere un caffè con una cialda servono pochi istanti, non sono necessari misurini e non si butta caffè macinato da tutte le parti. Gli sprechi sono ridotti a zero visto il dosaggio perfetto che garantisce anche uniformità di sapore per ogni tazzina preparata. Rispetto ad una macchina da caricare con caffè in polvere, con le cialde non c'è nessun rischio di far fuoriuscire il macinato dal braccetto, di esagerare con le quantità o al contrario, di aver messo poca miscela compromettendone il gusto. Inserire una cialda, preparare il caffè e poi buttarla nell'umido, permette di ridurre le pulizia al minimo indispensabile. Una serie di vantaggi che rendono questo tipo di macchina ideale, non solo per l'uso casalingo, ma anche in ambito lavorativo come in un ufficio. Oltre a non sporcare, ogni persona potrà preparare il caffè utilizzando la cialda che più soddisfa i propri gusti, sul sito prezzoforte.it abbiamo trovato un’ampia gamma di prodotti in offertaUno dei primi aspetti da valutare è la sicurezza. Trattandosi di un apparecchio elettrico è importante la presenza del marchio IMQ per avere la garanzia di una macchina sottoposta ai più rigidi controlli. Per la certezza di una buona compatibilità verificare il rispetto allo standard E.S.E, che eviterà di essere legati al solo utilizzo di cialde di un unico produttore.Altra valutazione riguarda il numero di tazzine che si intende preparare contemporaneamente: macchine con un beccuccio permettono la preparazioni di un solo caffè alla volta. A dire il vero non è un grosso problema vista la semplicità e la velocità con cui si cambia una cialda.La qualità finale dell'espresso è senza dubbio un valore imprescindibile e assicurato da macchine con pressioni di lavoro comprese tra 12 e 15 bar. Anche il materiale di costruzione ha la sua importanza ed incide notevolmente sul costo finale. Macchine in acciaio inox e alluminio offrono maggior resistenza, adeguata stabilità e durata nel tempo. Come svantaggio hanno costi decisamente superiori rispetto a modelli costruiti per lo più in plastica.Ultimo aspetto da valutare è la semplicità nella manutenzione e pulizia che è assicurata dalla facilità con cui si possono smontare serbatoio e caldaia. Sono le parti maggiormente a contatto con l'acqua che vanno periodicamente pulite per eliminare la formazione di calcare.Spesso si tende a confondere le cialde con le capsule; a volte addirittura si pensa erroneamente che siano la stessa cosa. Servono entrambe per preparare un buon caffè espresso ma sono, dal punto di vista costruttivo, completamente diverse. Una capsula ha l'involucro in plastica o in alluminio con forma cilindrica e chiusura ermetica. Il fatto di avere la superficie perfettamente sigillata e non porosa come per le cialde, assicura il mantenimento dell'aroma e difende il caffè dall'umidità e dal calore.Le capsule si prestano ad essere conservate, anche per lunghi periodi, in ambienti non propriamente idonei e particolarmente umidi. Un'altra sostanziale differenza sta nella difficoltà di riciclaggio. Una cialda, dopo l'uso, può essere tranquillamente gettata nell'umido, una capsula no. Sia che si tratti di un prodotto in plastica o in alluminio, finisce tra i rifiuti indifferenziati con la destinazione finale in discarica e in un inceneritore.A dire il vero da alcuni anni sono state introdotte da un'azienda italiana anche capsule completamente biodegradabili, ma ad oggi il loro utilizzo è ancora minimo. Per quel che riguarda il gusto la differenza tra cialde e capsule è praticamente inesistente. Scegliere uno o l'altro tipo è solo una questione di gusti personali. La cosa importante è avere una macchina che offra buone prestazioni e alla fine i risultati saranno soddisfacenti in entrambi i casi un esempio su tutti è la nota marca Nespresso Come abbiamo visto, grazie allo standard E.S.E, le cialde garantiscono un alto livello di compatibilità, senza dubbio superiore rispetto a quello offerto dalle capsule.Infine l'aspetto economico: in media le cialde hanno costi inferiori pur garantendo medesimi, se non superiori, risultati.