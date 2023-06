Luiss Global Fellowship, riconoscimento all’eccellenza

Massimo Ciociola, Founder e CEO di Musixmatch, Alberto Dalmasso, Founder e CEO di Satispay, Ibrahim al-Koni, scrittore libico, e Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer per la narrativa, hanno ricevuto la Luiss Global Fellowship. Il prestigioso riconoscimento, giunto quest’anno alla seconda edizione, viene conferito dall’Università a personalità che si sono distinte a livello internazionale in ambito culturale, artistico, economico, sociale o tecnico-scientifico. Ad aprire la cerimonia di consegna, nel campus di viale Romania, è stato il Direttore generale Giovanni Lo Storto che ha poi dato la parola al Rettore, Andrea Prencipe.



“La Luiss Global Fellowship – ha dichiarato Prencipe - celebra i percorsi di carriera di personalità che si sono distinte per impegno e risultati conseguiti in vari ambiti. I Global Fellow sono modelli e punti di riferimento per la loro capacità di navigare il presente e costruire il futuro, seguendo prospettive innovative, molteplici e interconnesse. L’edizione 2023 della Luiss Global Fellowship celebra la creatività di due imprenditori e due scrittori di fama internazionale: mentre Ciociola e Dalmasso hanno esplorato e agito opportunità offerte dalle tecnologie digitali, al-Koni e Lahiri hanno aperto nuove prospettive sul tema dell’identità culturale. Intersecare impresa e letteratura irrobustisce la cifra identitaria della Luiss: un luogo di incontro e confronto tra culture, prospettive, domini e discipline - ha aggiunto il Rettore -. La Luiss Global Fellowship rappresenta un'opportunità unica per gli studenti e per la comunità dell’Ateneo di interagire con vere e proprie eccellenze globali, traendo vantaggio dalla loro esperienza e conoscenza e contribuendo così a una formazione accademica di qualità e all'arricchimento delle prospettive future.”



Le motivazioni del riconoscimento sono legate alle idee e ai progetti dei quattro Fellows: Massimo Ciociola ha rivoluzionato il panorama globale della condivisione musicale creando la più grande biblioteca digitale di testi di canzoni; Alberto Dalmasso ha trasformato la vita quotidiana di milioni di persone creando una rete di pagamento digitale europea indipendente dalle carte di debito e di credito; Ibrahim al-Koni, scrittore internazionale, ha portato la letteratura araba contemporanea a un pubblico globale, condividendo cultura e narrazioni delle comunità del deserto; Jhumpa Lahiri ha adottato l’italiano, che non era la sua lingua madre, creando storie che affrontano il tema dell’immigrazione e delle trasformazioni culturali, descrivendo il processo di ibridazione dei modelli tradizionali dei paesi di origine con le realtà dei nuovi contesti di accoglienza.



“La Luiss Global Fellowship è un riconoscimento a coloro che si sono distinti in vari ambiti che possono essere culturali, imprenditoriali, economici o scientifici. Quest'anno la scelta è caduta su quattro persone particolarmente interessanti in termini di percorsi di carriera che sono stati creati da loro stessi. Li hanno immaginati attraverso una visione innovativa. Questi quattro personaggi che possono sembrare così distanti, due scrittori e due imprenditori, in realtà sono molto vicine perché sono fortemente caratterizzati da una dose di creatività e di coraggio. Perché saper introdurre cambiamento richiede audacia. Questo è quello che noi chiediamo ai nostri studenti e alle nostre studentesse: la capacità, l'abilità di tracciare nuovi percorsi”, ha aggiunto al termine della cerimonia Andrea Prencipe.



"Un onore entrare in questo circolo di grandi talenti" ha detto a margine dell’evento Alberto Dalmasso, "spero che in Italia questa iniziativa possa contribuire a raccontare con passione storie di successo e che il paese diventi sempre più capace di appassionarsi ai successi altrui. Forse manca la capacità di farsi ispirare e credo che la Luiss stia facendo un grande lavoro, e per questo sono onorato di dare il mio contributo".



“L’eccellenza in Italia l’abbiamo sempre avuta” ha detto Massimo Ciociola, “Il nostro Paese ha il suo “pace” come dicono i runner, penso che per gli imprenditori italiani sia il migliore dei momenti storici per intraprendere nuove iniziative”.