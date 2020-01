Logistica agroalimentare: fatturato ancora in crescita per il Gruppo STEF

Nell’ambito della logistica a temperatura controllata del settore agroalimentare, ilè da molti anni un importante punto di riferimento. Da oltre 30 anni in Italia, STEF mette a disposizione delle aziende la propria, che le hanno permesso di imporsi dapprima sul mercato francese e, in seguito, accrescendo la propria rete in tutta Europa, anche su quello italiano.Con un servizio di stoccaggio che ha raggiunto un volume di 1 milione di metri cubi e condislocate in numerosi paesi europei, STEF si è infatti attestata anche quest’anno ai vertici della logistica per l’agroalimentare in tutta Europa.Il Gruppo, con un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro, mette a disposizione dei propri clienti tre range di temperatura controllata per il. La logistica per settore alimentare di STEF , oltre alle 5000 mila consegne mensili, vanta un movimento merci di 240 tonnellate al giorno.Questi sono numeri che STEF riesce a garantire anche grazie a una gestione aziendale che fa della professionalità, della sostenibilità e dell’efficienza la base del consolidato rapporto con i propri clienti e con i propri dipendenti.Grazie a queste solide basi, STEF ha fatto registrare anche nel 3° trimestre del 2019 una consistente crescita nel proprio volume d’affari, con une una striscia positiva che si registra da diversi esercizi finanziari. Una crescita costante, che va a sommarsi ai risultati positivi già raggiunti nel 2° trimestre dell’anno., Chairman e CEO del gruppo ha commentato positivamente: «La crescita del nostro fatturato in questo 3° trimestre è in linea con l’ottimo inizio d’anno registrato dal Gruppo. Dimostra l’effettiva attuazione delle nostre priorità strategiche e la solidità del nostro modello di business».Tra le priorità del Gruppo si possono individuare anche quelle mirate a ottenere un’innovazione in grado tanto di determinare laquanto di soddisfare sempre più la propria clientela.È proprio nel campo dell’innovazione che STEF ha ricevuto l’importante riconoscimento,, destinato alle imprese della logistica di Assologistica. Il premio è stato assegnato per il progetto Home Delivery, al quale STEF ha dedicato impegno ed energie, con un “approccio sperimentale” che ha mostrato come il gruppo sia sempre dinamico e orientato verso la crescita e l’interpretazione dell’evolversi dei tempi.Si tratta di un progetto che ha avuto come obiettivo la realizzazione di un, in grado di garantire qualità ed efficienza: un servizio che finora non aveva trovato applicazione pratica, per le difficoltà proprie della logistica, ma che STEF ha saputo pianificare al meglio, sfruttando appieno l’esperienza e la sua rete di distribuzione.Investire nell’innovazione è determinante per STEF, che nell’ottica di una costante valorizzazione delle risorse umane ha puntato e continua a puntare sulla ricerca e sulla formazione di nuovi talenti, capaci di fornire un valore aggiunto all’azienda, permettendogli di crescere all’interno del mondo STEF attraverso il, un percorso formativo mirato all’apprendimento e alla crescita costante.