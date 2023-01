Locanda Nocera, ristorante dell'Appia Antica dai sapori unici

Una perla nel mondo dei sapori, nel parco dell’Appia Antica per ritrovare il gusto della tradizione, ma riproposto con un pizzico di modernità. Locanda Nocera, inserito nella guida 2023 del Gambero Rosso per Roma e il meglio del Lazio, è il posto giusto per chi volesse incontrare “storie di cibo” prelibato che arriva da tutta la passione di Adriano Nocera, titolare di questa perla che racconta: «Fino a sei anni fa mi occupavo di altro, ero responsabile per una multinazionale di information technology. A un certo punto, però, ho deciso di seguire la mia vera passione che era ed è quella per la cucina». Un obiettivo, un traguardo da raggiungere non certo facile: «Si trattava di ricominciare da capo – continua Adriano Nocera – perché prima è iniziata una collaborazione con alcune tavole calde, poi ho fatto un corso di alta cucina e alcuni stage». Finita? Macché… «Ho lavorato presso alcuni ristoranti, anche stellati, una gavetta di un paio di anni presso alcuni ristoranti al centro di Roma. Volevo fare esperienza diretta sul campo prima di aprire un ristorante tutto mio». Dunque, il traguardo, raggiunto cavalcando l’onda della passione per la cucina, da lì nasce Locanda Nocera: «Ricordo ancora l’apertura, che praticamente è avvenuta il giorno prima che ci facessero poi chiudere per lo scoppio della pandemia. Abbiamo riaperto l’8 luglio del 2020 e gli ultimi tre anni, appunto tra la pandemia, la guerra e il rialzo dei prezzi non è stato facile, ma siamo andati sempre avanti a testa alta per la nostra strada e alla fine i risultati sono arrivati».

RISPETTANDO LA TRADIZIONE

Sono arrivati perché alla base di tutto c’è il buon gusto, nel rispetto della tradizione ma con uno sguardo al futuro: «La sfida era questa – prosegue Adriano Nocera – ossia quella di proporre una cucina tradizionale italiana ma con qualche contaminazione di altre nazionalità, leggera e con cotture proposte dalle tecnologie moderne come quella della carne, a bassa temperatura e più lunga nel tempo affinché tutte le proprietà dell’alimento non vengano disperse. Oppure penso alla nostra pasta all’uovo fatta in casa, con prodotti di alto livello». Posto all’interno di un tennis club con cui condivide un ampio parcheggio, questa moderna trattoria è dunque la coraggiosa scommessa di Adriano Nocera, cuoco e padrone di casa che qui si ripropone di raccontare le sue “storie di cibo” per una cucina innovativa sì, ma senza esagerare: «Mai stravolgere ciò che propone la tradizione – spiega Adriano Nocera – non mi piace la moda che vede oggi i piatti stravolti da tremila contaminazioni, ne bastano poche per esaltare sapori e proporre qualcosa comunque di nuovo».

Dice di noi il Gambero Rosso “ Nel parco dell’Appia Antica , all’interno di un tennis club, con cui condivide un ampio parcheggio , questa moderna trattoria , aperta in piena pandemia è la coraggiosa scommessa di Adriano Nocera , cuoco e padrone di casa che qui si propone di raccontare le sue” storie di cibo “ . Dopo aver lavorato per anni in tutt’altro settore ha cambiato vita e seguito la passione per la cucina con corsi e tanta gavetta, anche presso ristoranti blasonati . Nel suo locale materie prime di assoluta qualità, proposte classiche o rivisitate, tecniche di cottura e contaminazioni, sempre senza esagerare, mai per sfoggio: supplì della casa , panzanella con polpo croccante , spaghetti vongole e bottarga e pistacchi o ai tre pomodori e stracciatella di bufala , tagliata di picanha con salsa ciumiciurri , tiramisù o semifreddo al croccantino; la sera anche pinse di buon livello .I locali sono accoglienti , con spazi esterni particolarmente piacevoli con la bella stagione ; la selezione dei vini è interessante e il servizio adeguato “ .

ALTA QUALITÀ

Locanda Nocera propone un menù che cambia spesso, nel rispetto delle stagioni e per offrire alla clientela prodotti sempre freschi. «Trovandoci al centro di un circolo sportivo – rivela Nocera – le quantità di cibo che produciamo sono limitate al fine di proporre a chi viene a trovarci sempre piatti freschi, i sapori più veri. Siamo abituati a lavorare in questa maniera e la clientela ha dimostrato di apprezzarlo». Un menù che vede solo tre portate sempre presenti, tra le più richieste: i supplì della casa, unici e contraddistinti da una panatura a mano che li rende squisiti, uno spaghettone ai tre pomodori e stracciatella di bufala, oppure quello quello vongole, pistacchio di Bronte e bottarga di Muggine. E ancora panzanella con polpo croccante, tagliata di picanha con salsa chimichurri. Una selezione di vini davvero interessante e un servizio adeguato. Una struttura accogliente, laddove è possibile trattenersi a tavola chiacchierando tra una portata e l’altra, per un ambiente che riesce a diventare familiare . Un grande parcheggio, uno spazio all’aperto, Locanda Nocera vuole continuare nel 2023 il processo di crescita che lo ha visto protagonista nell’ultimo periodo: «Essere inseriti nella guida del Gambero Rosso - conclude Adriano Nocera - è stata una splendida sorpresa, e per quest’anno l’obiettivo è quello di proseguire sulla questa strada che abbiamo intrapreso».

Contatti : 3517590202

https://www.facebook.com/locandanocera

https://www.instagram.com/locanda_nocera/