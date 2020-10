Leverage Group: le nuove opportunità del network marketing

Tutti sanno cosa sia il network marketing, ma in pochi conoscono le reali opportunità che tale attività è in grado di offrire nel nostro Paese. Tanti ne hanno sentito parlare, pochi come si deve. Purtroppo la confusione regna in questo settore per molti aspetti, dall’incompetenza di chi lo svolge spesso, all’ignoranza e chiusura mentale di chi ascolta.

Ed è proprio Grazie al Leverage Group, un team che opera in questo settore, che questo percepito sta cambiando. Questo gruppo di persone, da studenti universitari, da lavoratori a imprenditori di qualunque età, sta rivoluzionando questa industria. Tanti team infatti, con altre identità anche, si appoggiano al Leverage Group per nobilitare questo settore sia in Italia ma che si espande anche in Europa.

Oggi il network marketing si sta imponendo nel mondo professionale ed offre una risposta ai molti giovani in cerca di successo sul piano lavorativo. I dati d'altronde non mentono e parlano molto chiaro: questa è un'attività che negli ultimi anni sta generando dei profitti importanti, che non si possono trascurare. Il network marketing appartiene ad un settore, quello delle vendite al dettaglio, che offre eccellenti opportunità e che si sta aprendo a nuovi orizzonti come questo poichè consapevole di quanto siano diventati promettenti.

Il network marketing si sta dunque rinnovando e con Leverage Group abbiamo l'espressione moderna di tale attività, contestualizzata nel nostro Paese.

Network marketing: un'attività che genera miliardi

Secondo i dati pubblicati dalla Direct Selling Association (Dsa), negli USA lo scorso anno il settore delle vendite dirette al dettaglio è riuscito a generare ben 35,2 miliardi di dollari, registrando un significativo incremento rispetto all'anno precedente.

In alcuni Paesi del mondo dunque questo settore ha conosciuto una rapida espansione, ma anche l'Italia si può considerare al passo con i tempi con tale idea di business. I profitti sono stati importanti, al punto da collocare il nostro Paese in quarta posizione nella classifica europea.

Leverage Group: il network marketing 3.0 nato in Italia

In questo contesto si inserisce una realtà imprenditoriale che esemplifica i numerosi passi in avanti compiuti da tale settore negli ultimi anni. Leverage Group, creatosi nell’ottobre 2016 totalmente da zero, ingloba proprio tutte le novità del modo di fare network marketing e si appoggia alle aziende più profittevoli e stabili del momento, velocizzando il piu possibile i risultati delle persone ma soprattutto dando gli strumenti e non solo motivando le persone o insegnando loro a fare copia incolla come spesso succede.

Come sostiene Giorgio Trabaldo, il primo tra i fondatori , il Leverage Group infatti non è una società e nemmeno un’azienda di formazione. È piuttosto una community, che oggi accoglie ben

2.500 persone attive e che utilizza quelle che sono le migliori opportunità della nuova economia (ecco perché il network marketing). Trabaldo (laureando in amministrazione aziendale) ama definirlo una grande famiglia, perché in sostanza è di questo che si tratta: di una realtà che accomuna persone provenienti da background differenti e che si pone come un punto di riferimento nel mondo del network marketing e più in generale nell’online.

Chi appartiene a Leverage Group ha innanzitutto la possibilità di apprendere a costi ridicoli tantissime skills e informazioni. Inoltre di condividere e conoscere, in modo da poter costruire un proprio percorso nel mondo che verrá, imparando dai leader del Leverage Group, cioè da chi ha generato risultati nella realtà.

L’innovazione : il primo passo per un successo costante

Gli aspetti innovativi sono molteplici: in primis l’approccio al network marketing drasticamente diverso da tutti e con strumenti all’avanguardia, poi la community e le relazioni forti che si stringono (utili in generale nella vita) e come ultimo non per importanza tutto quello che una persona impara. A prescindere da quanto monetizza dunque é un ottimo investimento di tempo e risorse.

È questo l'aspetto davvero innovativo: il fatto di crearsi come persone a tutto tondo nel mentre che ci si crea una piccola/grande entrata (in base ai propri desideri e sforzi).