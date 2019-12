Le migliori location dove ballare a Roma e trascorrere il Capodanno 2020

Ultimo aggiornamento: 10:34

Il 2020 è alle porte, mancano veramente pochissimi giorni alla fine dell’anno e se anche tu sei alla ricerca diin un contesto unico, allora questa guida è ciò che fa al caso tuo.Roma è una città in grado di offrire qualsiasi tipologia di veglione, soprattutto quelli improntati sul divertimento, grazie alla presenza di tantissime discoteche e locali sparsi in ogni zona.Grazie a questa guida saprete perfettamente quali sono i locali di tendenza a Roma che hanno deciso di ospitare l’inizio del nuovo anno in maniera davvero unica e divertente.Splendide location, notti magiche all’insegna del sano divertimento in quelle che rappresenta oggi le location più cool della capitale con offerte e diversi pacchetti che consentono a tutti la possibilità di vivere la notte più attesa dell’anno senza freni.Vediamo le migliori discoteche a Roma pronte ad ospitare il Capodanno 2020 con annesse caratteristiche, generi musicali e programmi.Dal centro storico fino alla periferia, per chi desidera vivere la notte di San Silvestro in discoteca avrà solo l'imbarazzo della scelta., non solo avrete la possibilità di scatenarvi tutta la notte, ma potrete godere del classico veglione sia servito al tavolo che al buffet.Chiaramente ogni formula è a sé, infatti si potrà optare anche semplicemente per l’ingresso alla discoteca senza cenone ma brindare in pista l’arrivo del nuovo anno.che attendono con frenesia ed ansia l’arrivo del nuovo anno, l’Art Cafè a Villa Borghese, l’Exe in zona EUR, l’Eden a Ponte Milvio, il Teatro Centrale e lo Shari Vari al centro, fino ad arrivare al Jolie, al Mercure Hotel ed al Post Office.Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offrono queste fantastiche location per il Capodanno 2020 a Roma , grazie soprattutto al suo contesto e alla sua scenografia che si spande tutta intorno alla struttura: la riserva naturale di Monte Mario. Location unica immersa nello spazio verde più bello di Roma e che è pronta ad offrirvi tanto divertimento per la notte di San Silvestro.La struttura inoltre dispone di un proprio ristorante, connubio perfetto per chi è alla ricerca di una soluzione congeniale dove poter cenare e divertirsi senza pensare davvero a niente., la discoteca dell’EUR situata in Viale della civiltà Romana.Questo locale, punto di riferimento per molti giovani romani che sono costantemente alla ricerca del divertimento,, in un contesto unico e raro che si suggella con la presenza del ristorante pronto ad offrirvi non solo gusto ma anche tanto divertimento.Nella zona di Villa Borghese invece, a grande richiesta, iltorna anche per questo 2020 con un evento davvero unico che, negli scorsi anni ci ha fatto divertire e sognare grazie alla sua straordinaria posizione e al tema scelto per la serata.Per questo tanto atteso Capodanno 2020, l’Art Café ha optato per l’esclusività, l’eleganza ed il divertimento.e che avrà il sapore di una serata memorabile, un evento esclusivo accompagnato delle migliori hit, hip hop, revival e commerciali, a cura dei DJ resident e dei Vocalist più famosi della capitale, che si alterneranno in consolle per tutta la notte pronti a farvi vivere una serata unica.Non solo musica ma anche tanti sapori che si paleseranno nel cenone di gala e performance studiate per l’occasione con un corpo di danza proveniente dalle più prestigiose scuole nazionali.: la discoteca a Roma che non necessita assolutamente di presentazioni e che anche lei, come molte altre discoteche, ha voluto organizzarsi al meglio per festeggiare ilalla grande.Questo locale storico, situato al centro di Roma, ha deciso di puntare tutto su un party esclusivo con la cena di gala in doppia formula, al buffet e servita, il brindisi di mezzanotte con champagne e il dj set fino all’alba.Questa fantastica location costantemente frequentata durante tutto l'anno,, riservando uno spettacolo unico e davvero memorabile da scoprire solo durante la serata.Nella fantastica cornice di Piazza Fiume invece la discoteca Jolie . Come altre discoteche anche il Jolie ha optato per la formula cena e disco, con un menù pensato a soddisfare ogni cliente e un Dj Set capace di far scatenare chiunque fino all’alba.Sono davvero molte le location che vogliono unire il divertimento al gusto, a tal, uno storico teatro recentemente ristrutturato in cui si è deciso di abbinare la cucina al divertimento. Una location situata nel cuore della capitale che per questo Capodanno 2020 si è preparata minuziosamente in ogni minimo dettaglio.Oltre alla cena e al divertimento accompagnato dalla musica e dal dj set, uno dei momenti clou sarà proprio il brindisi della mezzanotte, il momento topico della serata che il Teatro Centrale ha deciso di omaggiare in modo esclusivo con tanta musica e divertimento, in modo da poterselo vivere pienamente., una location elegante, glamour ed accogliente, in grado di assicurare divertimento e stile alla notte più attesa dell’anno, con la classica formula del gran cenone o del Buffet e successivo ingresso in discoteca.La peculiarità di questa struttura è la possibilità di prenotare in Suite e usufruire della Spa.Ultima soluzione la offre il Post Office Studios Tiburtina che per festeggiare l’arrivo del 2020 ha organizzato un evento davvero speciale all’interno degli Studios Cinematografici di Via Tiburtina.Sei siete alla ricerca di una location suggestiva per il vostro Capodanno 2020 il Post Office rappresenta la soluzione perfetta.Grazie a questa location avrete l’opportunità di poter scegliere la formula più adatta a voi, partendo dalla possibilità cenare all’interno degli Studios con live music e pianobar oppure scegliere per la formula solo disco con Dj Set e tanto divertimento.