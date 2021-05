Le costruzioni modulari di Algeco accompagnano il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021

La società, leader nel settore delle strutture prefabbricate in Europa, è Official Partner del giro dell'Italia a vela

Un altro grande evento si aggiunge alla lunga lista di manifestazioni sportive a cui Algeco ha partecipato come partner : questa volta si tratta del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021 , il giro dell’Italia a vela riassunta nelle tre discipline fondamentali: Offshore, Inshore e Board. Un ottimo modo per tornare a spiegare le vele verso la normalità che tutti desideriamo e riportare lo sport sotto i riflettori.

Evento di riferimento per milioni di appassionati in tutto il mondo, il tour velico nasce da ambiziose idee di Istituzioni e aziende che hanno voluto mettere in campo tutta la loro passione per realizzare questo progetto nel quale Difesa Servizi ha creduto e, in collaborazione con Ssi Events, la Marina Militare e i vari partner, tra cui Algeco, è riuscita a realizzare.

«In Algeco abbiamo a cuore lo sport e apprezziamo i valori che esso diffonde ed è per questo motivo che abbiamo voluto supportare questa iniziativa che ci accompagnerà per tutto l’anno in corso», hanno fatto sapere dalla società presente a Milano, Padova, Siena, Bari e Roma.

Con un format innovativo, il tour percorrerà le suggestive coste e i fari d’Italia, fra il 27 maggio e il 26 settembre, data del Celebration Day. Nella prima fase ci saranno quattro tappe sul versante tirrenico (Genova, Roma, Gaeta e Napoli); poi si svolgerà il secondo blocco di regate sul versante adriatico (Brindisi, Bari, Ravenna e il gran finale a Venezia).

Sarà una nuova e spettacolare sfida non solo per chi gareggia ma anche per chi, come Algeco, presta la sua professionalità perchè tutto si svolga al meglio, nel rispetto di tempi e di rigorose misure di sicurezza, garantendo qualità ed efficienza.

Il mare, inoltre, fa da scenario anche ad un'altra importante manifestazione a cui Algeco partecipa: il Salone Nautico di Venezia , dal 29 maggio al 6 giugno negli spazi dell'Arsenale.

Target molteplici, qualità unica

Versatilità, rapidità di realizzazione, flessibilità e comfort: le caratteristiche delle costruzioni modulari di Algeco hanno permesso all'azienda di imporsi sul mercato in crescita delle strutture prefabbricate offrendo soluzioni funzionali e professionali anche in tempo di Covid. Algeco, società leader nel settore degli edifici modulari in Europa, è oggi un punto di riferimento per chi cerca soluzioni temporanee o definitive nei settori dell’industria, edilizia e infrastrutture, istruzione, pubblica amministrazione, salute e servizi.

Architettura modulare sostenibile

Fra i punti di forza della società c'è la garanzia di un know-how consolidato in oltre 50 anni di attività che si traduce nella capacità di dare risposte veloci, personalizzate ed efficaci ad ogni esigenza di "spazio" nel rispetto del territorio e attraverso soluzioni costruttive sostenibili che minimizzano l'impatto sull'ambiente.

L’obiettivo è quello di ottimizzare i sistemi di produzione per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante tutte le fasi del lavoro: trasporto, installazione e smontaggio dei moduli prefabbricati. Tecnologie all'avanguardia permettono inoltre che gli stessi moduli (destinati a ospitare scuole, aziende, uffici, strutture sanitarie, spazi per eventi e altro) offrano la massima efficienza energetica nel loro utilizzo.

Un altro dei grandi vantaggi dei moduli prefabbricati è la loro grande flessibilità e il possibile riutilizzo dei materiali, poiché una volta terminato il loro compito, i moduli possono essere riutilizzati per qualsiasi altro tipo di progetto. I moduli prefabbricati sono realizzati con materiali sostenibili, il che riduce notevolmente la quantità di rifiuti generati nell'edilizia tradizionale.

Un grande gruppo

Il valore delle proposte di Algeco SpA viene anche dall’essere parte di un grande gruppo: Modulaire Group, società di servizi aziendali leader a livello mondiale specializzata in spazi modulari da oltre 60 anni. Il Gruppo Modulaire è presente in 25 paesi con circa 258.000 strutture modulari e container per lo stoccaggio e 3.400 realizzazioni. L’azienda opera come Algeco in Europa, Elliott nel Regno Unito, BUKO Huisvesting, BUKO Bouw & Winkels e BUKO Bouwsystemen nei Paesi Bassi, Malthus Uniteam, Wexus e Temporary Space Nordics in Scandinavia, Ausco in Australia, Portacom in Nuova Zelanda e Algeco Chengdong in Cina.