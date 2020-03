Lavoro a Roma: open day sulla professione di agente immobiliare

IL MARKET CENTER ENGEL&VÖLKERS DI ROMA

Il Market Center è una realtà dinamica attiva sull'intera area geografica della Capitale. A rappresentare il suo reale punto di forza è lo staff, in grado di fornire servizi di marketing, ricerca del personale, amministrativi e di guida dei team. Al suo interno operano figure professionali diverse che, proprio grazie alle loro competenze, possono offrire un concreto supporto all'agente immobiliare, occupandosi di pratiche come visure catastali o verifiche anti-riciclaggio in tempi rapidi e garantendo la massima efficienza. L'agente, alleggerito della parte “burocratica”, può così concentrarsi su attività di ricerca e vendita di immobili e sentirsi, in ogni momento, maggiormente tutelato nello svolgimento della sua attività. Un “plus” di servizi che, in sostanza, si traduce in serenità e motivazione per chi sa di avere alle spalle un brand di alto profilo, solido e affidabile.

La persona che sceglie di intraprendere questo tipo di carriera potrà cominciare il suo percorso anche da zero. Il progetto Market Center prevede per i propri agenti immobiliari un percorso di formazione pratico e teorico. Tutto questo per arrivare in Camera di Commercio preparati per il conseguimento della licenza per l'intermediazione immobiliare.

OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI

Nell’ottica di sviluppo e consolidamento che caratterizza il marchio, il Metropolitan Market Center di Roma è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire all’interno del proprio team operativo. Si tratta di ampliare una squadra di agenti immobiliari freelance, composta da persone ambiziose, con un’innata capacità commerciale, unite dalla passione per il settore immobiliare. Engel & Völkers è in grado di offrire le commissioni più interessanti del settore, metodo e strumenti per raggiungere gli obiettivi, coaching e formazione continua su misura oltre ad un’ampia rete di contatti, investimenti pubblicitari e marketing mirato. Un insieme di fattori che danno origine ad un’attività che può essere svolta in libertà ed autogestione. In cambio l’azienda chiede massimo impegno e serietà.



OPEN DAY: COME PARTECIPARE

Per saperne di più su Engel & Völkers e per conoscere lo staff, i Team Leader, gli agenti immobiliari e tutte le persone che fanno parte del gruppo Roma, è possibile partecipare agli



Il mondo del lavoro sta mutando velocemente e va sempre più verso il ‘self-imployment’. Sono in aumento negli ultimi anni i freelance, i liberi professionisti e i collaboratori a partita Iva, categorie per le quali la formazione e la crescita lavorativa sono lasciati alla libera iniziativa e volontà di ciascuno.In questo scenario professionale così mutevole ed incerto, una nuova, oltre che formativa, viene offerta da, brand consolidato che opera nelda oltre 40 anni, e che oggi vanta presenze in oltre 30 Paesi, con più di 800 shops in cui operano oltre 11.000 collaboratori.Il Gruppo organizza periodicamente interessanti Open Day a Roma sulla professione di agente immobiliare : una occasione unica per professionisti, o aspiranti tali, che vogliono crescere e formarsi nel mondo immobiliare., sarà l’occasione per conoscere lo staff, i Team Leader, gli agenti immobiliari e tutte le persone che fanno parte del gruppo Roma. La partecipazione è aperta previa iscrizione.