Laser di ultima generazione per dire addio ai peli superflui nel modo più sicuro.Ce ne parla il Dottor Paolo Sbano

Vincere la lotta ai peli supeflui una volta per tutte è un sogno di molti, donne e uomini.

È possibile? Lo abbiamo domandato al Dottor Paolo Sbano, medico chirurgo, specialista in dermatologia e venerologia, medicina e chirurgia estetica.



Dottor Sbano, quella che viene indicata come “epilazione definitiva” è davvero efficace?

L’epilazione laser è senza dubbio una delle più efficaci per ottenere una rimozione permanente del pelo. Infatti, agisce selettivamente, solo sul pelo e non crea, come accadrebbe con altri metodi, ago elettrico in primis, rischio.



Non esistono controindicazioni? Tutti si possono sottoporre a questo tipo di trattamenti?

Il laser è il metodo di epilazione definitiva più sicuro perché non presenta controindicazioni e possono sottoporvisi tutti i fototipi, quindi anche chi ha la pelle molto chiara. È necessario astenersene solo nel periodo di assunzione di alcuni farmaci, come praticamente per ogni trattamento laser.



Laser e luce pulsata sono la stessa cosa?

Gli strumenti a luce pulsata impiegano lo stesso principio del laser, ma emettono una luce meno selettiva nel colpire il bersaglio, cioè il pelo. Optando per un laser e meglio ancora per un laser di ultima generazione, invece, la lunghezza d'onda emessa è più specifica ed efficace.Assorbita al meglio dalla melanina contenuta nel pelo, lo surriscalda. Questo ne provoca la carbonizzazione e determina un danno termico anche al bulbo che lo circonda, con conseguente eliminazione definitiva del pelo stesso.

Che tipo di laser consiglia di scegliere?

Laser capaci di emettere simultaneamente più di una lunghezza d’onda (ad esempio Alessandrite + Nd:Yag): ciò permette un trattamento più duttile e adattabile a ciascun soggetto. In pratica, in questo modo è possibile trattare qualunque tipo di pelle, qualunque fototipo e anche la pelle abbronzata sempre in modo efficace, Dovendo fare qualche nome, nel nostro studio il macchinario utilizzato è il Thunder di Quanta System, il laser più potente al mondo per questo tipo di trattamento. Il consiglio è sempre quello di informarsi bene anche sul tipo di laser in dotazione allo specialista a cui ci rivolgiamo. il Thunder, ad esempio, è un dispositivo medico che non può essere utilizzato se non da medici specialisti.



Quanto tempo ci vuole per liberarsi definitivamente dai peli?

Il numero delle sedute per raggiungere un risultato soddisfacente e con questo intendo l’eliminazione di almeno il 90% dei peli presenti, varia in base a diversi fattori, come la zona del corpo da trattare. Per questo gli appuntamenti necessari variano in media da un numero di quattro a fino a dieci circa.

Il Dott. Paolo Sbano si è laureato in Medicina e Chirurgia con voto di 110/110 e lode e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia con voti di 70/70 e lode presso l'Università degli Studi di Siena.

Ha superato l’esame di abilitazione professionale nella I sessione del 2001 ed è regolarmente iscritto all’Albo dei Medici e Chirurghi dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Siena.

Ha conseguito il Master Universitario di II livello in Dermochirurgia ed il Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cosmetiche presso l’Università degli Studi di Siena negli anni successivi.

Attualmente svolge attività professionale presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario "Santa Maria alle Scotte" di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle” di Viterbo.

E’ responsabile in qualità di Tutor Universitario del Master di II livello in Dermochirurgia dell’Università degli Studi di Siena dal 2007.

E’ membro effettivo della Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica (SIDCO) e della Associazione Italiana di Diagnostica Non Invasiva in Dermatologia (AIDNID) dall’anno 2002.

Ultimo aggiornamento: 15:02