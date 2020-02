La tua impresa deve fare a meno di te

Ultimo aggiornamento: 17:07

Oramai sono alcuni anni che con una periodicità, quasi quotidiana, leggiamo delle difficoltà che le nostre imprese umbre si trovano a fronteggiare.La lente di ingrandimento è puntata sempre sulle cause, tra l'altro sempre le stesse.Poche volte si parla delle soluzioni che le nostre aziende possono mettere in campo per prevenire o gestire proattivamente queste dinamiche e continuare ad essere un tassello importante del nostro tessuto economico e sociale.Oggi invece vogliamo proprio soffermarci sulle soluzioni e lo abbiamo fatto chiamando Davide Rubeca, CFO e fondatore di LeadUp - Cfo Partner, realtà umbra che si propone alle Pmi del territorio umbro e nazionale affiancandole operativamente in ambito organizzativo, finanziario e strategico.Il C FO (Chief Financial Officer) è colui che, fino ad almeno 15 anni fa, sovraintendeva il comparto contabile-amministrativo e finanziario. Negli ultimi 15 anni invece il CFO è divenuto la figura professionale che all’interno dell’impresa oltre a presiedere, coordinare ed avere la responsabilità dell’area amministrativo-finanziaria, supporta l’imprenditore e il management con informazioni tempestive e oggettive nella definizione della strategia aziendale e nel monitoraggio della corretta attuazione della stessa. Per fare questo deve ottimizzare l’organizzazione e i processi di lavoro al meglio.LeadUp è esattamente tutto questo, come piace dire a me, LeadUp è un organizzazione di Cfo e come tale, supporta operativamente le piccole e medie imprese nel trovare le soluzioni più idonee per diventare o continuare ad essere un’impresa virtuosa.Il prototipo di azienda al quale il nostro intervento può essere più incisivo è abbastanza preciso ed è in primis legato alle dimensioni organizzative e sempre meno al fatturato :- Da n.10 a n.70 risorse interne di cui almeno n. 2 risorse nell’ambito amministrativo/back-office- Oltre € 1.000.000,00/annuo di fatturatoLe aziende aventi queste caratteristiche, risultati oggettivi alla mano, sono quelle che hanno maggiori benefici nel risultato d’esercizio sin dal primo anno di intervento.Quello che noi riscontriamo è la presenza di belle realtà capaci di fornire prodotti di qualità, gestite da imprenditori sani che vivono per le loro aziende e per i loro collaboratori. In questo quadretto perfetto delle nostre aziende però noi ravvediamo un limite per molte di esse. Il limite risiede nel vivere così intensamente per la sua azienda che ne è assorbito totalmente da un punto di vista operativo. Il nostro punto di vista è che l’azienda deve fare a meno del proprio “capo” perché lui deve essere impegnato a coltivare grandi progetti per lei !!! Coloro che si trovano dentro questa spirale di affanno quotidiano sono quelli che, di fronte ai primi cambiamenti che il mercato richiedeva ed imponeva hanno continuato ad affrontarlo con le stesse armi e lo stesso approccio, magari anche duplicando se vuoi le energie, invece di adattarsi ed organizzarsi diversamente.Vede, in un mercato dove le dinamiche cambiano repentinamente e dove i margini sono sempre più ridotti, per poter garantire una redditività soddisfacente e un’adeguata stabilità finanziaria, avere un organizzazione del lavoro capace di adeguarsi velocemente alle nuove condizioni che il mercato detta e quindi essere efficiente ed efficace, avere una sana eprogrammazione deglicon la consapevolezza delle ripercussioni che questi comportano ed infine avere sempre e tempestivamente la bussola di quale strada si sta’ percorrendo rispetto a quella che si voleva percorrere, è fondamentale ed oggi non averli è molto ma molto rischioso.Ed è per questo che noi tutti, abbiamo un dovere morale e professionale che è quello di saper supportare in maniera adeguata questo grande potenziale che c’è nelle ns. imprese fermo restando che però devono anche farsi voler affiancare.Lo stiamo ormai ribadendo in ogni dove: è evidente per tutti che vi è in atto, già da qualche anno, un cambiamento radicale delle logiche di fare business e quindi, di conseguenza, delle modalità di gestione delle nostre imprese. Il mondo della consulenza è foriera di soluzioni che però alla fine sono sempre le stesse e con ciò non voglio dire che non le condivido in pieno, ma in tutto questo manca un tassello che a mio avviso è quello decisivo: una figura manageriale che, dall’interno dell’azienda, funga da complemento alle caratteristiche dell’imprenditore o del management, che solitamente sono sbilanciate verso dinamiche commerciali e produttive, e che faccia entrare e concretizzare concetti quali efficienza nei processi di lavoro, tecnologia, pianificazione, monitoraggio dei risultati e strategia aziendale. LeadUp in tutto questo come si colloca? LeadUp per le sue caratteristiche manageriali in ambito CFO e grazie ad una conoscenza profonda delle dinamiche aziendali, è il partner ideale per traghettare e trainare l’azienda in questo processo di cambiamento culturale, contribuendo anche a far crescere il capitale umano interno.In realtà le soluzioni proposte da LeadUp consentono di massimizzare il costo attraverso una presenza in azienda coerente con le reali necessità del momento, senza che questo ne pregiudichi il valore.Tale elasticità consente di trarre il massimo profitto nel tempo in cui i professionisti sono presenti in azienda, nel pieno rispetto dei tempi necessari alle risorse interne e all’imprenditore di assimilare la nuova cultura del lavoro.