La spalla tra infortuni e riabilitazione

Gli infortuni alla spalla in particolare nella pratica sportiva possono capitare frequentemente. Prevenirli è impossibile, ma una corretta cura e una riabilitazione eseguita da professionisti sono fondamentali per poter tornare in tempi prestabiliti alla propria attività sportiva.Per avere un quadro completo di tali traumi abbiamo interpellato il, specialista in ortopedia e traumatologia, Responsabile del, uno dei principali centri europei di chirurgia della spalla “Esistono due tipologie di” esordisce il Dottor Di Giacomo, “Uno atraumatico e uno traumatico ed esistono sport in cui si è più propensi a un certo tipo di infortunio piuttosto che a un altro. Nello specifico, negli sport non da contatto come tennis o pallavolo, ad esempio, la maggior parte è dovuta a un sovraccarico funzionale o a un difetto del gesto atletico. Inoltre occorre fare una seconda distinzione: se parliamo di professionisti, il problema nasce quasi esclusivamente per un sovraffaticamento dovuto a un allenamento non adeguato o a incontri molto ravvicinati. In sostanza è come se a un certo punto alla spalla venisse a mancare il carburante. Poiché è l’articolazione più mobile del corpo umano, tende a compensare più di tutte le altre, ma in questo caso entra in riserva e pertanto si presentano patologie sotto forma di tendiniti o borsiti. È fondamentale non sottovalutarli occorre fare un esame radiografico, una risonanza magnetica o una ecografia contestualmente rallentare o sospendere l’attività per un certo periodo e fare una corretta riabilitazione mirata a un recupero neuro muscolare. Al contrario, per ciò che riguarda i non professionisti, una delle cause del dolore atraumatico può essere generata da un gesto atletico non corretto e ripetuto costantemente nel tempo. In tal modo si caricano in maniera innaturale il gomito o la spalla causando tendiniti che una volta curate possono riproporsi qualora il gesto non venga migliorato”.Diversa appare la natura degli infortuni alla spalla negli sport da contatto: “Assolutamente sì. Nel momento in cui si parla di football americano, sport da combattimento, lo stesso calcio, la questione cambia radicalmente. Si possono avere, tra le varie patologie, fratture di clavicola o del gomito. Chiaramente il trattamento varia a seconda della tipologia dell’infortunio: se si ha una frattura non scomposta, si porta un tutore per due o tre settimane, si svolge una corretta fisioterapia per due, tre mesi e quindi si può riprendere la consueta attività sportiva. Al contrario, nel caso di una frattura scomposta, si deve ricorrere a un intervento chirurgico: bisogna ridurre la frattura, rimettendo in asse le parti interessate e poi bloccarle con placchette e viti. Anche in questo caso il recupero si aggira intorno ai due, tre mesi. L’altro infortunio tipico, negli sport da contatto, è la lussazione della spalla ovvero l’uscita dell’omero. In questi casi il paziente dovrà andare al pronto soccorso dove, dopo essere stato sedato, gli verrà fatta rientrare la spalla. Successivamente dovrà indossare prima il tutore e poi fare la consueta fisioterapia. Se purtroppo questo problema dovesse protrarsi in maniera sistematica occorre rivolgersi alla chirurgia ed i risultati sono sempre molto buoni”.Dottor Di Giacomo, lei ci ha parlato di “”: “È fondamentale. Quando si parla di riabilitazione non si deve pensare esclusivamente ai soliti macchinari, peraltro importantissimi, ma è determinante l’esperienza del fisioterapista che conosce le tecniche e sa ricondizionare la spalla intendendo con ciò la reimpostazione del tono muscolare corretto dell'articolazione. Consideriamo il movimento del corpo umano visto come una catena cinetica formata da vari anelli dove laè il fulcro più mobile; essendo essa stessa parte di una catena, riabilitazione è fondamentale affinché tutti gli elementi coinvolti vengano rimessi in funzione nella maniera più corretta”.