Ultimo aggiornamento: 11:59

PERUGIA - È “La salute psicologica è un diritto!(?)” è il tema generale della sesta edizione dello Psicologia Umbria Festival. L’evento, promosso dall’Ordine degli Psicologi dell’Umbria, si terrà dal 5 al 10 ottobre. “Quest’anno il Festival sarà ancora più interessante e importante per i cittadini per i tanti disagi che ci sono stati sull’onda della pandemia”, spiega l’ordine presieduto da David Lazzari. Il format dell’evento cambia proprio per la situazione legata all’emergenza coronavirus: su 37 eventi previsti 10 vengono proposti on-line (fra piattaforme di videoconferenza e social network), con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibile. Per quanto riguarda gli eventi in presenza, tutti organizzati nel pieno rispetto delle normative anti contagio, saranno 7 le città protagoniste: Perugia (18 eventi), Gubbio (2 eventi), Foligno (2), Terni (1), Magione (2) Città di Castello (1) e Orvieto (2). Gli appuntamenti sono distribuiti nell’arco di cinque giorni: si comincia il 5 ottobre on-line, con la videoconferenza (su Zoom) “La salute non è solo fisica: come prendersi cura di sé come mente, corpo ed emozioni”. Ampio spazio nell’ambito del Festival verrà dato al mondo della scuola, con le novità legate dall’emergenza Covid-19. Da segnalare l’appuntamento “Scuola on life. Effetti psicologici del coronavirus nel mondo della scuola” che si terrà nella sede dell’ordine a Ponte San Giovanni (in via Manzoni 82) venerdì 9 ottobre alle 17. Il cartellone completo degli eventi è disponibile nel sito dell’Ordine ( www.ordinepsicologiumbria.it ) e nella pagina Facebook ufficiale Psicologia Umbria Festival dove viene dato spazio alle singole iniziative con locandine, video e fotografie.